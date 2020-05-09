AÖF sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi ara dönem sınav sonuçları açıklandı.
AÖF online sınavları 7 Mayısa kadar sürecek ve sınav sonuçlarının sınavların sonlanmasından itibaren 1 hafta içinde açıklanması bekleniyordu. Ancak öğrencilere bugün 23.00'de açıklandığı bildirimi geldi.
AÖF bahar dönemi ara sınavları 18 Nisan-7 Mayıs 2020 tarihleri arasında düzenlenmiş ve 20 gün sürmüştü.
2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi sınav sonuçlarına, ANADOLU MOBİL uygulamasından ya da 'aof.anadolu.edu.tr' adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak ulaşılabiliyor.
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