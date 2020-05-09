Yazar Sevda Noyan: 15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık, boş bulunduk

Bu yayın nedeniyle toplumun geniş bir kesiminde infial oluştu. Çok sayıda soru alıyorum. Yayını RTÜK nezdinde bizzat takip edeceğim. Üst Kurul gündemine alınması için de Pazartesi günü dilekçe vereceğim. RTÜK Yasası, yayında “toplumu kin ve düşmanlığa tahriki” açıkça suç sayar. pic.twitter.com/vmfuXh0nU1