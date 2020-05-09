Bakan Selçuk: 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7’si kanser, 4’ü MS tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sitesinde Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “SUT’da yaptığımız düzenlemeyle; dört meme kanseri, iki hematolojik kanser, dört Multipl Skleroz (MS) ve bir lösemi tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. Böylelikle geri ödemesi yapılan ilaç sayımız 8 bin 603’e ulaştı" dedi.

SUT’da yapılan yeni düzenlemeyle birlikte; hali hazırda 370 ilacın bulunduğu 'Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi'ne ikisi kanser olmak üzere üç yeni ilacın daha eklenerek hastaların erişimine sunulduğu belirtildi. Böylece ödeme listesindeki ilaç sayısı 373’e ulaşmış oldu.

'Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok alanda tedbirler alıyoruz'

Yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerilerinin de dikkate alınarak gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

Bakan Selçuk, “Koronavirüsle mücadele kapsamında, paydaşlarımızla birçok alanda tedbirler alıyoruz. Sigortalılarımıza ve sağlık hizmeti sunucularımıza destek veren düzenlemeler yaparak hayata geçirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, sağlık hizmeti sunucularının verdiği sağlık hizmetleriyle birlikte faturalandırılabilecek olan koronavirüs tanı testleri ek tebliğde tanımlandı. Antijen testi, antikor testi, PCR testi ve izolasyon testine ait yeni işlem kodları belirlendi.

Ayrıca, immün plazma tedavisinde yer alan 'viral inaktivasyon işlemi' adı ile yeni işlem kodu da tanımlandı. Böylece tedavide plazma içeriğindeki enfeksiyonlar yok edilerek tedavinin başarısına katkı sağlandı.