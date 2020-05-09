Bahçeli: Üç Hilal’in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Üç Hilal’in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur" dediğini aktardı.

MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, kişisel Twitter hesabında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bazı mesajlarını takipçilerine aktardı. Buna göre sözlerine "Başkaları için hiç olmayan mesafeler ‘Üç Hilal’ için hep vardı ve sarp yollar, keskin dönemeçler, imkansız geçitler hep karşımıza çıkarıldı. Sürekli yokuşlarda susadık, dar patikalarla sınandık, ateş çemberiyle imtihana çekildik" diye başlayan Bahçeli, şöyle devam etti:

“…Başkaları için hiç olmayan mesafeler ‘Üç Hilal’ için hep vardı ve sarp yollar, keskin dönemeçler, imkânsız geçitler hep karşımıza çıkarıldı. Sürekli yokuşlarda susadık, dar patikalarla sınandık, ateş çemberiyle imtihana çekildik.

imkânsız hep karşımıza çıkarıldı. Sürekli yokuşlarda susadık, dar patikalarla sınandık, ateş çemberiyle imtihana çekildik. Milliyetçiliğin yaşaması, Ülkücülüğün var olması, Türk milletinin ebediliği için hep bedel ödememiz gerekti, çileyi ve mahrumiyeti alt etmemiz icap etti. Kurşunla pes ettireceklerini sandılar, başaramadılar.

Ölümle tüketeceklerini hesap ettiler, güçleri yetersiz kaldı. Yağlı urganlarla sindireceklerini umdular, nefesleri yetmedi. Oyunlarla yolumuzdan çevirmeyi denediler, sonuç alamadılar. Tehditlerle doğru bildiklerimizden ödün istediler, vermedik.

kaldı. Yağlı urganlarla sindireceklerini umdular, nefesleri yetmedi. Oyunlarla yolumuzdan çevirmeyi denediler, sonuç alamadılar. Tehditlerle doğru bildiklerimizden ödün istediler, vermedik. Ne var ki bizi yok etmeye çalışanlar, üzerimize kinlerini kusanlar, Ülkücüyü hakir görenler her dönemde mağlubiyetin sillesiyle soluksuz kalmışlardır.

hakir görenler her dönemde mağlubiyetin sillesiyle soluksuz kalmışlardır. Bizlere yenilgi yaşatmak için ahlaksızca saldıranlar, nefretleriyle kardıkları çamuru bağrımıza sıçratmaya çabalayanlar başlarını Üç Hilal’in kudretine durmadan çarpmışlardır. Hedef olduk, ama yılmadık. İftiralara uğradık, ama yıkılmadık.

5-Lider Devlet Bahçeli: Bizlere yenilgi yaşatmak için

ahlaksızca saldıranlar, nefretleriyle kardıkları çamuru bağrımıza sıçratmaya

çabalayanlar başlarını Üç Hilal’in kudretine durmadan çarpmışlardır. Hedef

olduk, ama yılmadık. İftiralara uğradık, ama yıkılmadık. — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) May 9, 2020

​Suçlandık, mağdur olduk, ama mağrurluğumuzu hiç bozmadık. Dava arkadaşlarıma katil, faşist, mafya bozuntusu, kovboy, kafatasçı, şerefsiz diyen; ve sahte gözyaşı döken zihniyetlerin ömrü hayatında beddualar peşlerini hiç bırakmayacaktır.

hiç bozmadık. Dava arkadaşlarıma diyen; ve döken zihniyetlerin ömrü hayatında beddualar peşlerini hiç bırakmayacaktır. Bir asrı aşan Türk milliyetçiliği fikriyatının siyasal temsilcisi olan partimiz elbette Türk milletinin desteğiyle, ilgisiyle ve yardımıyla bu zamana kadar güçlenerek gelmiştir.

Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmediğini en iyi bilen ve yaşayan sizlersiniz. Gündüz kandilini hazırlamayanın, gece karanlığına mahkûm olacağının da farkındasınız.

Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal’in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır.

9-Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir. Üç Hilal’in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır. — E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) May 9, 2020

​Asla pes etmeyeceğiz, düşmeyeceğiz, atalet göstermeyeceğiz. Yenileceğinden korkanların, mağlubiyetten başka şansları olmadığını unutmayacağız. Felaketlere dayanacağız, üstesinden geleceğiz, dedikoduyu bertaraf edeceğiz ve hıyanetin tüm taraflarına başarısızlığı tattıracağız.”

'Bozkurt duruşu olmalı insanın'

Bahçeli'nin yaptığı 'tek başına iktidar' açıklamasının ardından dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. MHP’nin önemli isimlerinin Yalçın’ın son paylaşımının ardından peş peşe aynı tweetleri atması dikkat çekti.

Bozkurt duruşu olmalı insanın,

hain pusuları bertaraf eden,

Bozkurt bakışı olmalı insanın,

yurduna göz dikenin gözünü oyan,

Bozkurt Lideri olmalı insanın, ergenekondan çıkarıp vatan kuran, vatan kurtaran! pic.twitter.com/ewy6Xjn4FZ — İsmet Büyükataman (@buyukataman) May 9, 2020

​MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın aynı dakikalarda “Bozkurt duruşu olmalı insanın, hain pusuları bertaraf eden, Bozkurt bakışı olmalı insanın, yurduna göz dikenin gözünü oyan, Bozkurt Lideri olmalı insanın, ergenekondan çıkarıp vatan kuran, vatan kurtaran!” paylaşımı yaptığı görüldü.

Bozkurt duruşu olmalı insanın,

hain pusuları bertaraf eden,

Bozkurt bakışı olmalı insanın,

yurduna göz dikenin gözünü oyan,

Bozkurt Lideri olmalı insanın, ergenekondan çıkarıp, vatan kuran, vatan kurtaran!. pic.twitter.com/1sIyUzTTDd — Celal ADAN (@celal_adan) May 9, 2020

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