'Belözoğlu Isla'nın evliliği için devreye girdi' iddiası: 'Özel uçak göndermek için Dışişleri'nden özel izin aldı'

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun, takım arkadaşı Mauricio Isla'nın evliliği için devreye girdiği iddia edildi. Bu iddiaya göre Belözoğlu, Isla'nın eşi Caldirola'ya özel uçak göndermek için Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin aldı.

Sabah gazetesinde yayımlanan haberde Fenerbahçe'de top koşturan Emre Belözoğlu ve Mauricio Isla hakkında yeni bir iddia ileri sürüldü.

'Emre Belözoğlu'dan görülmemiş hareket! Takım arkadaşı için...' başlığıyla yayımlanan haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu hem saha içi hem de saha dışında taşın altına elini koyarak bir nevi sportif direktörlük stajını yapıyor. Gökhan Gönül'ü geri dönüş için ikna eden, Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Sivassporlu Mert Hakan'la temasları sıklaştırıp 'Bize gel yıldız ol' diyen Emre, saha dışında da aktif rol oynuyor.

Tecrübeli yıldızın takım arkadaşı Isla'nın bitme noktasına gelen evliliğinin kurtulmasında önemli rol oynadığı ortaya çıktı. Isla'nın, geçtiğimiz ocak ayında nikah masasına oturduğu Gala Caldirola, ülkesinde bir dans yarışmasına katılınca evlilik krize girmişti.

Caldirola'nın, kızını da alarak ülkesi Şili'de yayınlanan bir dans programına katılması Isla'yı bir hayli kızdırmıştı. Mauricio Isla'nın, eşi Gala Caldirola'dan boşanma noktasına geldiği ancak son anda vazgeçtiği ifade edilmişti.

Çünkü Kovid-19 salgını sebebiyle dans yarışması iptal edildi ve ikili arasındaki buzlar tesadüfen koronavirüs sayesinde erimişti. Caldirola, yaşananların üstüne Isla ile fotoğraflarını paylaşıp, 'Aşk elimizde, onu bulmanın ne kadar zor olduğunu unutuyoruz' paylaşımında bulunmuştu.

Caldirola, bu gelişmelerin ardından Şili'den İstanbul'a dönmek istedi ancak koronavirüs sebebiyle uçuş yasağına takılınca devreye Emre Belözoğlu girdi.

Tecrübeli yıldız, Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Uçuşlar yasak' cevabını alınca Şili'den Frankfurt'a bir uçuş bulundu. Bu kez Frankfurt'a özel uçak göndermek için Dışişleri'nden izin alındı.

Kızı ile İstanbul'a getirilip, öğrenci yurdunda karantinada tutulan Caldirola bu sefer de 'Evime gideceğim' diyerek sorun çıkardı. Yine devreye giren Belözoğlu, Isla'nın da ailesiyle birlikte karantinaya girmesi için izin aldı. Karantina hayatı Isla ve Gala'nın evliliğini de tamir etti."