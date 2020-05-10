Albayrak'tan MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür: Mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından dolayı teşekkür etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, CHP'nin eleştirilerine karşı kendisine destek veren MHP lideri Bahçeli'yi telefonla arayarak teşekkür etti.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Albayrak'ın görüşmede Bahçeli'ye, verdikleri desteğin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ettiği ve gündemdeki konularla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu öğrenildi.

Albayrak, görüşmenin ardından Twitter'dan Bahçeli'nin hesabını etiketleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm gayretiyle büyük ve güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destekle aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım."

Tüm gayreti ile Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin ekonomideki mücadelemize verdiği destek bizler için tarifsizdir. Bu destek ile aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım. @dbdevletbahceli https://t.co/W14hXMAPQW — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 9, 2020

​Bahçeli, CHP’yi eleştirerek Albayrak’a destek vermişti. Bahçeli, "IMF heyetiyle otel lobilerinde kulis yapanlar Türkiye ekonomisine atıp tutuyorlar. Çok başarılı bulduğumuz Sayın Berat Albayrak’a verip veriştiriyorlar! İnsan da biraz edep olur, biraz erdem olur, Kemal Derviş’in yardakçıları, devşirilmiş ucubeler Türk milletini kandıramazlar" demişti.