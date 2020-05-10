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    İBB uyardı: 11 Mayıs'ta ulaşımda sıkıntı yaşanacak

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB), normalleşme sürecinin başlayacağı 11 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin uyarılarda bulundu. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasını isteyen İBB, ulaşımda sıkıntı yaşanabileceğini duyurdu.

    İBB, 11 Mayıs Pazartesi günü başlayacak normalleşme ile ilgili uyarılarda bulundu. Pek çok işletmenin tekrar faaliyete geçecek olması nedeniyle İstanbul'da özel araç ve toplu taşıma kullanımında ciddi artış beklendiği belirtildi.

    Mecbur kalınmadıkça sokağa çıkılmaması uyarısında bulunan İBB'den yapılan açıklama şöyle:

    "İBB olarak, Pazartesi günü başlayacak normalleşme ile ilgili uyarılarda bulunuyoruz. Toplu taşıma araçlarında olağanüstü kısıtlamalar sürdüğün için 11 Mayıs Pazartesi günü ulaşımda güçlükler yaşanabilir. Vatandaşlarımıza evde kalmalarını, mümkün olduğunca evden çalışmaya devam etmelerini öneriyoruz.

    Kıymetli İstanbullular;

    11 Mayıs 2020 Pazartesi günü, pek çok işletmenin tekrar faaliyete geçecek olması nedeniyle, İstanbul’da özel araç kullanımı ama daha önemlisi toplu taşıma kullanımında ciddi bir artış beklemekteyiz.

    'Salgın halen devam etmektedir, zorunlu olmadıkça lütfen evden çıkmayınız'

    Önemli bir örnek olarak; daha 11 Mayıs’ta başlayacak serbesti başlamadan 8 Mayıs Cuma günü toplu taşımada 1 milyon 336 bin geçiş olmuştur. Böylece, 20 Mart tarihinden bugüne İstanbul’da en fazla toplu taşıma kullanılan gün geçtiğimiz Cuma olmuştur.

    Salgının toplu taşıma araçlarında hızlı ve kolay yaygınlaştığı bilim insanlarınca açıklanmıştır. 11 Mayıs Pazartesi günü başlatılacak yeni serbestilerle toplu taşıma kullanımının çok daha fazla artacağını öngörüyoruz ve siz değerli halkımızı şu önemli başlıklarla bilgilendirmek istiyoruz:

    1. Salgın halen devam etmektedir, zorunlu olmadıkça lütfen evden çıkmayınız.

    2. Toplu taşımayı kullanmak yerine mümkünse yürümeyi ya da bisiklete binmeyi tercih ediniz.

    3. Toplu taşımayı kullanmak zorundaysanız, yoğun saatlerde değil sabah 10:00’dan sonra akşam da 16:00’dan önce toplu taşıma araçlarını kullanınız.

    4. Otobüs duraklarında, metro istasyonlarında fiziki mesafenizi en az 1-2 metre ile koruyun.

    5. Maskesiz toplu taşıma araçlarına binmek yasaktır. Ayrıca yüzeylere, merdiven korkuluklarına, toplu taşıma araçlarındaki tutamaçlara dokunmamaya özen gösteriniz.

    6. Kullandığınız maske ve eldivenleri lütfen çöp poşetlerine atınız. Ellerinizi yüzünüze sürmeyiniz ve toplu taşıma kullanımından sonra ellerinizi yıkayınız.

    'Normalleşme başlıyor ama toplu taşıma kurallarındaki olağanüstü düzenlemeler devam etmektedir'

    Değerli İstanbullular;

    Sayın Sağlık Bakanımız tarafından da İstanbul’un Türkiye’deki salgının merkezi olduğu belirtilmiş ve en çok hastanın ve ölümün İstanbul’da yaşandığının altı çizilmiştir.

    İBB Bilim Kurulu, 11 Mayıs’ta başlayacak serbestinin henüz erken bir açılma olduğunu belirtmiştir. Buna rağmen, normalleşme adımları atılırken toplu taşımaya dair herhangi bir yeni düzenleme de getirilmemiştir. Yani 11 Mayıs’ta normalleşme başlıyor ama toplu taşıma kurallarındaki olağanüstü düzenlemeler devam etmektedir.

    Restoran
    © AA / Servet Tümer
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    Bilindiği üzere, otobüslere ve metrolara ancak koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alınabiliyor, ayakta da oturan yolcunun yarısı kadar yolcu taşınıyor. Bu 100 kişilik bir otobüsün yaklaşık 25 kişi, 1600 kişilik bir metronun 300 kişi taşıyabileceği anlamına geliyor. Pandemiyle mücadele uygulamaları devam ettiği için Pazartesi günü mutlaka duraklarda bazı yolcularımızı bekletmek durumunda kalacağız. Lütfen sabırla yeni ve boş aracımız gelene kadar bekleyiniz.

    Belirtmek isteriz ki, İstanbul’da tüm toplu ulaşım seferleri 11 Mayıs Pazartesi günü yüzde 100 kapasite ile çalışacaktır. Buna rağmen yolcu taşımasında kısıtlamalar nedeniyle sıkıntı yaşanacağı da alenen ortadadır. Yapılan yeni düzenlemeyle ticari taksilerin 3 yolcu almasına karar verilmiştir. Bunun anlamı şudur; 2 metrekarelik alanda sürücü dahil 4 kişi yolculuk edebilir. Oysa toplu taşıma araçlarında böyle bir serbesti henüz başlamamıştır.

    Bu vesileyle Pazartesi günü ve sonrasında toplu taşımada elimizde olmayan nedenlerle siz değerli yolcularımızın bir bölümü mağduriyet yaşayabilir. Kıymetli halkımıza, tekrar belirtmek isteriz ki salgın tehlikesi sürmektedir ve mümkün olduğunca evde kalarak lütfen sağlığınızı koruyunuz."

    Etiketler:
    Metro, Koronavirüs, pandemi, Maske, İstanbul, Trafik, Otobüs, Sosyal mesafe, Toplu taşıma, Normalleşme, İBB
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