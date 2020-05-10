Sağlık Bakanı Koca: Beklenen gün geldi

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 65 yaş üstü kişiler bugün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı illerde 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara sosyal medya hesabından mesaj gönderdi:
Koca, "Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" ifadelerini kullandı.
Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin! pic.twitter.com/6Lxd72PWpv— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 10, 2020
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)