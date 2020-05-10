Sağlık Bakanı Koca: Beklenen gün geldi

65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı bugün esnetiliyor. Vatandaşları maske takmaları konusunda uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Maske takmayı ihmal etmeyin" dedi.

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, 65 yaş üstü kişiler bugün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı illerde 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara sosyal medya hesabından mesaj gönderdi:

Koca, "Koronavirüsle mücadelemize evde kalarak büyük destek verdiniz. Beklenen gün geldi: Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı. Her dakikanız güzel geçsin!" ifadelerini kullandı.