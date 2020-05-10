Konya'da kız arkadaşı Ayşe D.'yi darp eden Özgür Duran'ı engellemeye çalışırken ölümüne neden olduğu için tutuklanan Kadir Şeker'in ikinci koronavirüs testi negatif çıktı.

Konya'da Ayşe D.'ye şiddet uygulayan Özgür Duran'ı engellemek isterken Duran'ın ölümüne neden olan Kadir Şeker, 28 Nisan'da koronavirüse yakalanmıştı.

DHA'nın haberine göre, 12 yıl 6 ay hapis cezası istemiyle yargılanan Şeker'in ikinci testi negatif çıktı. Şeker'in sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Şeker'in tutukluluk durumu 27 Mayıs'ta yeniden değerlendirilecek.