Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere üretilen yerli ilaca satış izninin verildiğini duyurdu.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul’daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek" dedi.

Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul’daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek. pic.twitter.com/LVYqH3y4Cb — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 9, 2020

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