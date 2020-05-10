Erdoğan: İstanbul mazeret değil hizmet bekler

Konuşmasında "Ayaklarının altı öpülesi annelerimizin Anneler Günü'nü özellikle kutluyorum" diyerek Başlayan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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Bu metro hattının devreye girmesiyle İstanbul Havalimanı'nın ulaşım sorunu tamamen çözülmüş olacaktır.
- İstanbul Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayan bu metro hattıyla İstanbul'un dünya şehri özelliğini biraz daha güçlendiriyoruz.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gayrettepe-Kağıthane- İstanbul Havalimanı Metro Projesi Tüneli İlk Işık Töreni”ne video konferansla katılıyor https://t.co/mFTDTR2pSM— AA Canlı (@AACanli) May 10, 2020
- Durmak yok, koronavirüs vesaire bizi durdurmuyor, yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz.
- Gelişmiş devletlerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini Türkiye olarak kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde destek vererek yaşadık.
- Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah son nefesimize kadar bu hizmet yarışını, çıtayı sürekli daha yükseğe taşıyarak devam ettireceğiz.
- İstanbul'un gücüne ve potansiyeline inanmayan hiç kimsenin bu şehre layık olduğu hizmeti verebilme imkanı yoktur.
'Biz 40 yıldır bu şehrin hizmetindeyiz'
- İstanbul mazeret değil hizmet bekler. İstanbul şehirlerden bir şehir değildir. Bu şehrin anlamını kavramak için sadece gözünüzle siluetine bakmanız yetmez. Ancak tüm kalbinizle bakarsanız bu şehre nüfuz edebilirsiniz.
- Biz 40 yıldır bu şehrin hizmetindeyiz. 1994'ten beri Büyükşehir Belediye Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'u hak ettiği seviyeye çıkarmanın gayreti içindeyiz.
- (Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler) Sağlık turizmine yönelik yurt dışından gelenler buraya uçaklarla, ambulans uçaklarla gelecekler ve buralarda tedavilerinden sonra uğurlayacağız.
- Sağlık turizmini çok önemsiyoruz. Hep birlikte tedbirlere uyarsak inanıyorum çok kısa zamanda biz dünya ülkelerinden bu işi çabuk aşacağız.
- Aşık olduğunuz zaman dağ falan dayanmıyor, aynı şekilde 70 metre yerin altında bütün bu tünelleri TBM'lerle delerek maksadımıza maksudumuza ulaşıyoruz.
Ayrıntılar geliyor.
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