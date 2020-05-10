Survivor'dan elenen yarışmacı koronavirüse yakalandı

Survivor yarışmacısı Makbule'nin Koronavirüs'e yakalandığını ortaya çıktı. Yarışmanın ilk haftası elenen Karabudak, Şubat ayında Dominik'ten Türkiye'ye dönmüştü. Survivor 2020'de yarışan Karabudak, elendikten sonra mesleğine geri dönmüştü.
Mesleği ebelik olan Karabudak, Koronavirüs'e yakalandı. Sosyal medya hesabından 'geçmiş olsun' mesajlarına teşekkür eden Karabudak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İddialara göre Acun Ilıcalı; bu akşam yayınlanacak bölümde yarışmacılara Makbule'nin koronavirüse yakalandığını açıklayacak.
Karabudak, elendikten sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:
"Hem bir Survivor yarışmacısı hem de sahada aktif çalışan bir sağlıkçı olarak yaşadığımız süreci paylaştım, 'her şeyde vardır bir hayır' diye boşa dememişler. Evet, belki çok erken veda ettim Survivor'a ama burada beni bekleyen kutsal bir görev varmış. Ben bugün olduğu gibi yarın da sizler için sahada olacağım, sizler de bizim için 'Evde kalın' güzel günler yakın."
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Hem bir survivor yarışmacısı hemde sahada aktif çalışan bir sağlıkçı olarak yaşadığımız süreci paylaştım, herşeyde vardır bi hayır diye boşa dememişler evet belki çok erken veda ettim survivora ama burda beni bekleyen kutsal bir görev varmış 🙏🏻 Ben bugün olduğu gibi yarında sizler için sahada olucam, sizlerde bizim için #evdekal ın 🙏🏻 güzel günler yakın ❤️ @survivorturkiye @acunncom #survivor #survivor2020 #acunncom #evdekal.
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