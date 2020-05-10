Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür: Sizi hep böyle görmek istiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir süredir evlerinde kalan ancak bugün dört saatliğine dışarı çıkma imkanı bulan 65 yaş üstü vatandaşlara sabırları için teşekkür etti. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımla Anneler Günü'nü de kutlayarak 'Sizi hep böyle iyi görmek istiyoruz' dedi.