İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hayat normale döndü

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından hayat kısa sürede normale döndü. Uygulamanın son bulmasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç hareketliliği gözlendi. Taksim Meydanı'nda ise insan kalabalığı vardı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında yayınladığı genelgeyle aralarında İstanbul'un da bulunduğu 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saat geçerli olan sokağa çıkma kısıtlaması gece 24.00 itibariyle sona erdi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İstanbul'da hayat normale dönmeye başladı. Gece yarısı itibariyle bazı vatandaşlar evlerine yakın bölgelerde dışarıya çıkarak yürüyüş yaptı. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Şirinevler gibi birçok meydanda vatandaşların kısıtlamanın bittiği ilk dakikalarda sokağa çıktığı görüldü.

Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren boş kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki hareketlilik kısıtlamanın bittiği ilk dakikalarda görüntülendi.

Cuma günü başlayan 48 saatlik kısıtlamanın ilk dakikalarında İstanbul’daki trafik yoğunluğu gözle görülür oranda azalarak, yüzde 1 seviyelerine düşmüştü. Kısıtlamanın bitmesiyle birlikte vatandaşlar araçlarıyla yollara çıkmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araç hareketliliği gözlendi.