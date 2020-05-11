Ahmet Hakan: 11 Mayıs’ı amma da gözümüzde büyüttük, sonuçta sadece AVM’ler ile berberler açılacak

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'Gel haziran gel' başlıklı yazısında bugün başlayan normalleşme adımlarını değerlendirdi.

Hakan, "Oysa önümüzde mis gibi bir haziran var ve haziranda şunlar olacak: 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı kalkacak. 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı kalkacak. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı kalkacak. Kafeler sınırlı zaman diliminde olsa da açılacak. AVM’lerin, berberlerin açılmasıyla normalleşme mi olur? Normalleşme dediğin haziranda olacaklarla olur. O yüzden bir an önce gelsin haziran" ifadesini kullandı.