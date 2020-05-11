İstanbul'da metro çalışma saatlerine yeni düzenleme

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında sefer saatlerinde kısıtlama yapılan metro hatlarında bugün itibariyle sefer saatleri uzatıldı.
Yolcu sayılarında yaşanan düşüş nedeni ile işletmeye kapatılan F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı da bugünden itibaren yeniden işletmeye açılıyor.
#MetroDuyuru— Metro İstanbul (@metroistanbul) May 10, 2020
11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle seferler aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
🔴 İşletmedeki hatlarımız (M1A,M1B, M2,M3,M4,M5,M6,T1,T4) 06:00-23:00 arasında hizmet verecek
🔴 F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye açılacak
Ayrıntılar 👉 https://t.co/iLbbvZYpWo
Yeni tarife planına göre aşağıda belirtilen hatlarda 06:00-23:00 saatleri arasında hizmet verilecek:
- M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı
- M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattı
- M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı
- M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı
- M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı
- M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı
- M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hattı
- T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı
- T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı
- F1 Taksim Kabataş füniküler hattı
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