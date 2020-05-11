İstanbul'da metro çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da metro kullanımında yeniden bir düzenlemeye gidilerek çalışma saatleri bugün itibariyle uzatıldı. Ayrıca F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı da kullanıma açıldı.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında sefer saatlerinde kısıtlama yapılan metro hatlarında bugün itibariyle sefer saatleri uzatıldı.

Yolcu sayılarında yaşanan düşüş nedeni ile işletmeye kapatılan F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı da bugünden itibaren yeniden işletmeye açılıyor.

#MetroDuyuru

11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle seferler aşağıdaki şekilde yapılacaktır:



🔴 İşletmedeki hatlarımız (M1A,M1B, M2,M3,M4,M5,M6,T1,T4) 06:00-23:00 arasında hizmet verecek

🔴 F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye açılacak



Ayrıntılar 👉 https://t.co/iLbbvZYpWo — Metro İstanbul (@metroistanbul) May 10, 2020

​Yeni tarife planına göre aşağıda belirtilen hatlarda 06:00-23:00 saatleri arasında hizmet verilecek: