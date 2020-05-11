Bülent Arınç'tan Sevda Noyan'a tepki: Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek

Ülke TV’de Esra Elönü’nün sunduğu 'Arafta Sorular' programına katılan Sevda Noyan, canlı yayında içinde komşularının da bulunduğu ölüm listesi açıklamıştı.

Noyan'ın bu açıklamaları ise sosyal medya başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekerek tartışmalara neden olmuştu.

Tartışmaya son olarak Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç da girdi.

Gazeteci Kemal Öztürk’ün Youtube programına katılan Arınç, Sevda Noyan hakkında, "Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek" ifadelerini kullandı.

TBMM Eski Başkanı @bulent_arinc tan Sevda Noyan ve Esra Elönü programı hakkında çok sert eleştiriler.

“Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek”



👇 Açıklamanın tamamı için linki tıklayın. https://t.co/tuy4vyZ7IP pic.twitter.com/BCOfqplwG5 — Kemal Öztürk (@kemalozturk2020) May 11, 2020

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