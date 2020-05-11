TÜİK: İşsizlik oranı şubatta azaldı

TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 1.1 puan azalarak yüzde 13.6'ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişiye geriledi. Aynı dönemde işsizlik oranı 1.1 puan düşerek yüzde 13.6 oldu.

Genç nüfusta işsizlik oranıyüzde 24.4

Tarım dışı işsizlik oranı ise 1.5 puanlık azalışla yüzde 15.4 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı şubatta bir önceki aya göre 0.2 puan düştü.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.7 puan azalarak yüzde 24.4 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 1.1 puan azalışla yüzde 13.9 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı

İş gücü şubatta geçen yılın aynı ayına göre 1 milyon 102 bin kişi azalarak 30 milyon 982 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 2.6 puanlık azalış ile yüzde 49.9 oldu.

Kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 3.5 puan azalarak yüzde 30 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı yıllık bazda 2.6 puan azalarak 20.2 olarak belirlendi.