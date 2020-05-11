Kılıçdaroğlu: Darbe bekliyorsa Hulusi Akar'ın yerine başka birini atasın

CHP'lilerin açıklamaları üzerinden başlatılan darbe tartışmalarına tepki gösteren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Darbe bekliyorsa ordunun başında kim var gitsinler Hulusi Akar'ı alsın yerine başka birini atasın" dedi. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Memleket Masası' çağrısının çok önemli olduğunu söyledi.