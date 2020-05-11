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    Türkiye'de internet kullanıcılarının yüzde 69'u kişisel bilgilerini sildirmeye çalışıyor

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005111042014795-turkiyede-internet-kullanicilarinin-yuzde-69u-kisisel-bilgilerini-sildirmeye-calisiyor/

    Türkiye’de kullanıcıların yüzde 69'u internet sitelerindeki veya sosyal medyadaki kişisel bilgilerini sildirmeye çalışıyor. Ancak yüzde 44'ü bunu nasıl yapacağını bilmiyor.

    Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky’nin yaptığı son araştırma, dünya genelinde internet kullanıcılarının kişisel bilgilerini korumak ve kontrol etmek için daha fazla çaba harcamaya başladığını ortaya koydu.

    'Dijital gizliliği korumak: Kişisel güvenliği bir üst düzeye çıkarmak' başlıklı raporda, kullanıcıların kendi kişisel verilerinin internette nerede bulunabileceğine daha fazla dikkat ettiği belirlendi.

    23 ülkede 15 binden fazla kullanıcıyla yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de kullanıcıların yüzde 69’u (yaklaşık üç kişiden ikisi),web sitelerindeki veya sosyal medyadaki özel bilgilerini sildirmeye çalıştığını dile getirdi. Ancak, yüzde 44’lük (yaklaşık iki kişiden biri) bir kesim bunun nasıl yapılacağını bilmediğini söyledi.

    Araştırmanın global sonuçlarında ise bu oranlar sırasıyla yüzde 82 ve yüzde 37 oldu.

    Kullanıcıların yüzde 12’si ailelerine ait kişisel verilerin herkese açık hale geldiğini söyledi

    Alınan sonuçlarda, tüketicilerin yalnızca kendi özel bilgileri değil sevdiklerinin bilgileri için de endişelendiği belirlendi. Örneğin, Türkiye’de kullanıcıların yüzde 12’si ailelerine ait kişisel verilerin veya bilgilerin izinsiz bir şekilde herkese açık hale geldiğini iddia etti.

    Türkiye’de kullanıcıların önemli bir kısmı internette dolaşırken bilgilerini siber suçlulardan (yüzde 45),ziyaret ettikleri web sitelerinden (yüzde 42) ve aynı cihazı kullanan diğer kişilerden (yüzde 40) gizlemek için ek önlemler alıyor.

    Ayrıca, bazı kullanıcılar kişisel bilgilerini cihazlarında saklama konusuna da temkinli yaklaşıyor. Örneğin, Türkiye’de kullanıcıların yüzde 14’ü mobil cihazlarındaki uygulamalar tarafından toplanan kişisel verilerin durumundan endişe duyuyor.

    Kişisel bilgileri paylaşmanın getirdiği risklerin bilincinde olan bu kişiler verilerinin nerede olduğunu kontrol edemediklerini hissediyor. 

    'Hesaplarınızın listesini tutun'

    Dijital izi kontrol altında tutmanın birçok yolu olduğunu belirten Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, şunları söyledi:

    “Bunlardan biri, kişisel verilerinizi kimle paylaştığınıza dikkat etmek ve bu verilerin nasıl kullanıldığını anlamak. İnternete aktarılan her şey, siz onu korumak için özel bir önlem almadığınız takdirde çok sayıda kişinin uzun süre erişebileceği bir şekilde kalıyor. Kişisel verileri internet ortamında güvenle tutmanın yollarını öğrenmek ve verilerinizin nerede saklanacağını kontrol etmek, daha olumlu bir kullanıcı deneyimi yaşamanız ve kişisel itibarınızı artırarak fırsatlara açık olmanız için önemli bir adım.”

    Avrupa Konseyi Bilgi Toplumu Departmanı Başkanı Patrick Penninckx de tüketicilerin verilerini daha iyi ve etkili bir şekilde koruyabilmek için yönlendirmelere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

    Siber güvenlik uzmanları internetteki kişisel bilgilerinin korunduğundan emin olmak isteyen kullanıcılara şu önerilerde bulunuyor:

    - Çevrim içi hesaplarınızın bir listesini tutun. Böylece hangi hizmetlerin ve web sitelerinin kişisel bilgilerinizi sakladığını daha iyi anlayabilirsiniz.

    - Sosyal medya profillerinizi daha gizli hale getirmek için gereken ayarları yapmanıza yardımcı olan 'Gizlilik Kontrolü' araçlarını kullanın. Böylece üçüncü tarafların kişisel bilgilerinizi bulmasını zorlaştırabilirsiniz.

    - Avrupa’daki kullanıcılar internette kendi izinleri dışında yayınlanmış olabilecek kişisel bilgilerinin kontrolünü Undatify adlı aracı kullanarak ele alabilir. Bu yeni hizmet, kişisel verilerin saklanmış olabileceği kurumlarla iletişime geçerek bunu kullanıcıya iletiyor ve GDPR kapsamında verilerin silinmesini sağlayabiliyor.

    Etiketler:
    kişisel bilgi, İnternet, Kaspersky
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