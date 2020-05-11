Karantinadan çıkan ilçenin belediye başkanı: Lütfen biraz daha gelmeyin

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, 30 gün boyunca ilçede vatandaşların devlet-millet el ele vererek karantina sürecini atlattığını söyledi.

Kaymakamlık ve belediye olarak 30 gün boyunca vatandaşın mağdur olmaması için çalıştıklarını belirten Ergü, "Doğa ve tarihi ile kuzey Adana'nın incisi olan ilçemizde koronavirüsü avantaja çevirdik ve daha güzel günler için yeni bir süreci başlattık. Nüfus oranına göre vaka sayımız fazla olunca devletimiz bir ay karantina tedbiri uyguladı. Bu arada ilçemize nüfus alkışı durdu, sakinleşti. Vatandaşımızın korunması adına güzel oldu. Temasların azalması sosyal ilişkilerin aza indirilmesi, ekonomik faaliyetlerin kısmen durdurulması, iktisadi ekonomik, aile açısından insanlar kendine zaman ayırma imkanı buldu. İnsanlar kendilerine muhasebe yapma şansı oldu. Hayata dair düşüncelerine format attılar” diye konuştu.

'Antik kenti görmek için biraz daha bekleyin'

Geçtiğimiz yıl tarihi Şar Antik Kenti'nin tarih sevenlerin tatil rotalarından biri olduğunu söyleyen Ergü, "2 bin 500 yıllık tarihi yapıya sahip Hitit ve Roma döneminden ilçemizde tarihi Şar Antik Kenti olmak üzere eserler var. İlçemize ziyaretçilerimiz yoğun bir şekilde geliyordu. Uluslararası bisiklet yarışımız vardı. Pandemi tedbirleri nedeni ile askıya aldık. Şar’a ziyareti bir süre daha askıya aldık. Şar köyümüze, antik kentimize ziyaretleri bir süre daha erteleyin. Kısa süre sonra bu güzellikleri birlikte gezeceğiz, bu güzellikleri hep birlikte göreceğiz” dedi.