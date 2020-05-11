Cübbeli Ahmet: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen din adamı Ahmet Mahmut Ünlü, konuk olduğu bir programda darbe tartışmalarıyla ilgili "6-7 ay önce bir kaç rüya gördüm. Bu rüyalara göre darbe tehlikesi var. Askeri bir darbe" ifadelerini kullandı.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın YouTube kanalına konuk olan Ünlü, gündemdeki darbe tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünlü, 7 ay önce bir rüya gördüğünü belirterek, "Ben bu rüyayı yakın görmedim. Yakın derken var 6-7 ay. Bir kaç rüya gördüm 15 Temmuz'dan sonra. Bu rüyalara göre darbe tehlikesi var. Askeri bir darbe. Ben durduruldum, indirildim, kimlik soruldu. Sokağa çıkma yasağı var. Bu şekilde gördüm. Allah muhafaza buyursun" şeklinde konuştu.

'Kaftancıoğlu, PKK kafasıyla devlete 'seri katil' diyen bir kafa'

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu'na yönelik eleştirilerde de bulunan Ünlü, "Yalnız şu var yani Canan Kaftancıoğlu, zaten DHKP-C kafasıyla PKK kafasıyla devlete 'seri katil diyen bir kafa. Darbe olsa ona mı yarayacak sanki? Darbe olsa ona da yaramayacak?" ifadelerini kullandı.

​

Ne olmuştu?

Gazeteci Ragıp Zarakolu'nun Evrensel ve Artı Gerçek'te yayımlanan 'Makus Kaderden Kaçış Yok' başlıklı yazısı, Türkiye'de darbe tartışmalarını alevlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili olarak, "Tamamen gereksiz, tamamen lüzumsuz bir tartışma. Allah aşkına, kim darbeyi gündeme getirir? Olmayacak bir şey. Bu ülkede darbe artık olamaz. Bu ülkenin insanları darbeye karşı bedeller ödediler" sözleriyle tepki gösterdi.

MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli ise "Böylesi bir ortamda CHP'li siyasetçilerin demokrasi dışı özlemleri, zilletin çamuruna bulanmış gazete, dergi, internet sitesi ve bazı köşe yazarlarının 'Yeni bir zihniyet ve çağdaş siyasi iktidarı şart' ifadeleri milli irade düşmanlığının nasıl da tavan yaptığına en açık delildir" sözleriyle muhalefete yüklendi.