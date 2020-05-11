Bilim Kurulu üyesi Azap'tan uyarı: AVM'lere gitmem

Koronavirüs salgını nedeniyle geçici süre kapatılan AVM'ler bugün kapılarını yeniden açtı.
Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın 'Çalar Saat' programına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, alışveriş merkezlerinin açılışına dair açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Azap, Küçükkaya'nın 'Siz AVM'ye gider misiniz' sorusuna, "Gitmem, çok zorunda kalmazsam gitmem" yanıtını verdi.
AVM’ler açılıyor, parklar ve sahiller kapalı, neden? Prof. Dr. #AlpayAzap #İsmailKüçükkaya ile #ÇalarSaat’te yanıtladı. pic.twitter.com/YCUbsMjHPy— FOX HABER (@FOXhaber) May 11, 2020
"AVM’ye gitmem gerekirse tedbirlere dikkat ederek giderim, işimi haller sonra ayrılırım" diyen Azap, salgın öncesindeki gibi topluca AVM'ye gidip vakit geçirmenin yapılmaması gerektiğini vurguladı.
Azap, eski normale dönüşün 1-2 yıl boyunca mümkün olmayacağını belirtti.
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