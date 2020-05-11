TİSKİ Genel Müdürü Teketaş'a yumruklu saldırı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürü Ali Teketaş, bir kadın personelin eşinin yumruklu saldırısına uğradı.

Olay, bu sabah Trabzon Büyükşehir Belediyesi İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) hizmet binasında meydana geldi. TİSKİ Genel Müdürü Ali Teketaş, makamının bulunduğu binaya girdiği sırada arkasından gelen Hakan S.'nin yumruklu saldırısına uğradı.

Teketaş, neye uğradığı şaşırırken, saldırgan, özel güvenlik görevlileri tarafından binadan çıkarıldı. Saldırgan Hakan S.'nin TİSKİ’de görev yapan B.S.'nin eşi olduğu belirlenirken, darp raporu alan Teketaş, şikayetçi oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi de yazılı açıklama yaparak, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağını bildirdi.