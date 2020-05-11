Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların ardından geçiş yapılan kontrollü sosyal hayat döneminin başlaması ile birlikte mesai bitimi sonrası E5 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler bugünden itibaren kontrollü şekilde faaliyete geçmeye başlamasının ardından İstanbul genelinde araç trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

Akşam saatlerinde mesai bitimiyle birlikte araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan sürücülerin oluşturduğu trafik yoğunluğa neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre ise saat 18:00 itibariyle trafik yüzde 38 olarak ölçüldü.

Akşam E5 Karayolu Edirne istikametinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Kontrollü sosyal hayata geçişin ilk gününde mesai bitiminde İstanbul trafiği görüntülendi https://t.co/na6minVyT8 pic.twitter.com/OQ9MjhU0bC — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 11, 2020

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