İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken, Kovid-19 tedavisinden sonra taburcu edildi

İsveç'in Malmö kentinde Kovid-19 teşhisi konulan ve sağlık durumu ağırlaşınca uçak ambulansla Türkiye'ye getirilen 47 yaşındaki Gülüşken tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan ve sağlık durumu ağırlaşınca uçak ambulansla Türkiye'ye getirilen 47 yaşındaki Gülüşken, tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu oldu.

AA'nın haberine göre, 26 Nisan'da Türkiye'ye getirilerek yoğun bakım servisine yatırılan ve Kovid-19 tedavisine başlanılan Gülüşken, bir süre sonra normal servisteki odaya alındı.

Yapılan tıbbi değerlendirmede, Kovid-19 hastalığının yanı sıra Gülüşken'in karaciğerinde fonksiyon bozukluğu olduğu ve diyabet değerlerinin yüksek çıktığı tespit edildi.

Değerlerinin tedavi sonrasında dengelenmesinin ve Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasının ardından Gülüşken bugün tedavi olduğu Ankara Şehir Hastanesi'nden taburcu edildi.

Gülüşken, çocukları Emir Ali, Samira ve Mahmut'la birlikte, 26 Nisan'da Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı.