Veliler indirim talep etti, okul yönetimi öğrencilerin kaydını sildi

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçen özel bir okulda aileler, hizmetlerin bazılarını alamadıklarını belirterek ödedikleri ücretten bir miktar indirim talep etti. Velilerin talebine öfkelenen okul yönetiminin kararı sert oldu. Kalan ayların tüm parasını iade eden okul, öğrencilerin kaydını sildi ve velileri e-okul sisteminden attı.

Koronavirüs salgını nedeniyle hem kamuda hem özel okullarda okuyan milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim alıyor.

Hürriyet'in haberine göre, Erenköy'de bulunan anaokuluna kayıtlı 4 yaş grubundaki 11 öğrencinin velisi ortak bir karar alarak, 40-50 bin TL ödedikleri okul yönetimine yazılı bir talep iletti.

Koronavirüs nedeniyle uzaktan eğitimde istenen verimin sağlanamadığını düşünen veliler, ödedikleri ücretin belirli bir miktarının iadesini, kullanılmayan kırtasiye malzemesinin de iadesini istedi.

Para ve eşyalar iade edildi

Okul yönetiminden herhangi bir yanıt alamayan veliler, banka hesaplarına yatırılan para tutarlarını görünce şaşırdı. Okul, velilerin her birinin hesabına 12-13 bin lirayı iade etti. Bu tutar, eğitimin kalan aylarının parasıydı. Hatta bir velinin hesabına 12 bin 784 TL’nin yanı sıra gelecek yıl için ödediği 58 bin 320 TL daha yatırıldı.

Veliler, hesaplarındaki parayı görür görmez okul muhasebesini aradı ancak yanıt alamadı. Şaşkınlık içinde olan aileler ilk şoku atlamadan ikinci bir şok daha yaşadı. Okul idaresi, öğrencilere ait eşyaların tamamını birer koliye koyarak ailelerin adresine gönderdi.

Habere göre, aileler esas şoku ise online eğitim imkanı veren 'Eğitim Yönetim Sistemi'ne girmeye çalıştıklarında yaşadı. Veliler, öğrencilerinin uzaktan eğitime katılması için e-okul sistemine girmeye çalışsa da başaramadı.

Başlangıçta, teknik bir hata olduğunu düşünen veliler gerçeği kısa süre içinde öğrendi. Okul yönetimi, kendilerinden indirim talebinde bulunan ve kullanılmayan kırtasiye malzemelerinin de iadesini isteyen 11 velinin tamamını sistemden attı.

​Okul müdiresi, kendisine ulaşan bir veliye “Talebinizi doğrudan bana iletmek yerine okul sahibine de ilettiğiniz için sonuç bu oldu. Yapacağım bir şey yok” diyerek görüşmeyi sonlandırdı.

'Öğrenciler, disiplin kurulu kararı olmadan okuldan atılamaz'

Aileler hiçbir bilgi verilmeden kayıtlarının silinmesine tepki göstererek dava açma yoluna gideceklerini söyledi.

Av. Hikmet Güngör de taraflar arasında var olan sözleşmenin bu şekilde tek taraflı feshinin hukuki olmadığına işaret ederek, "Öğrenciler, disiplin kurulu kararı olmadan okuldan atılamaz. Eğitim kurumu tarafından yapılan, her şeyden önce Anayasa’da güvence altına alınan eğitim hakkının açıkça ihlaldir. Kurum istediği gibi, sırf veliler bazı taleplerde bulundular diye sözleşmeyi feshedip öğrencinin eğitim ve öğretim hakkını engelleyemez. Yapılan işlem, cezai yaptırımın yanı sıra tazminat da gerektiren bir işlem” diye konuştu.