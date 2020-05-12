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    Koronavirüs salgınında Galata Kulesi, İstanbul

    İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kültür Bakanı Ersoy'a Galata Kulesi mektubu

    © REUTERS / UMIT BEKTAS
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005121042021966-ibb-baskani-imamoglundan-kultur-bakani-ersoya-galata-kulesi-mektubu/

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye mülkiyetinde bulunan Galata Kulesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devir kararıyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup yazdı. İmamoğlu mektubunda, "İBB'nin tahliye edilmesi kararı İstanbul'a büyük zarar verecek" dedi.

    İBB Başkanı İmamoğlu, Galata Kulesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devriyle ilgili Bakan Ersoy'a mektup yazdı. Mektupta tarihi yapının 1855 yılından beri İstanbul Belediyesi tüzel kişiliğinin mülkü olduğu ve kararın milletin yüzlerce yıllık vakıflar geleneği ile bağdaşmadığı vurgulandı.

    "Bu hukuksuz ve hakkaniyetsiz girişimlerinizi kamuoyuyla paylaşacak ve bakanlığınızın tutumlarının İstanbul haklı tarafından bilinmesini sağlayacağız" diyen İmamoğlu, Beyoğlu Kaymakamlığı’nın tahliye kararının hukuka aykırı olduğunu, mahkeme sürecinin devam ettiğini anımsattı.

    İmamoğlu mektubunda, şu ifadelere yer verdi:

    Galata Kulesi
    © AA / Umut Özgan
    Galata Kulesi’nin İBB’den alınması için açılan dava durduruldu
    "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak başta Galata Kulesi olmak üzere şehrimizdeki kültürel ve anıtsal varlıkların kullanımı ve işletilmesi konusunda belediyemizle bakanlığınız arasında kapsamlı bir mutabakat ve iş birliği zeminini geliştirmek adına uzun süredir yürütmekte olduğumuz çabalarımız ne yazık ki, kamu yararına bir sonuç üretememiştir. İstanbul şehrinin kültürel ve anıtsal varlıkları ile ilgili geleceğe ilişkin bir master plan hazırlamak, bu plan doğrultusunda bakanlığınızla her alanda iş birliği yapmak ve neticede hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin turizm sektörünün yeniden hareketleneceği günler için omuz omuza çalışmak yerine, bakanlığınızın tarihi gerçeklere, hukukun evrensel ilkelerine ve vakıf anlayışının özüne aykırı kararı ve müdahalesi nedeniyle kaynaklarımızı ve değerlerimizi heba eden bir noktaya gelinmiştir.

    Bakanlığın, Galata Kulesi'nin kullanımını üç konuda eleştiren İmamoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, İstanbul’un kültürel ve turistik varlıklarına birlikte sahip çıkmaları ve müşterek projeler uygulamaları yerine, tek taraflı bir irade ile varlıklara el koymak, hem bu aziz şehrin geleceğine, hem devletimizin geleneklerine ve hem de söz konusu tarihi miras - anıtsal yapılara zarar verecektir" dedi.

    '2008'den bu yana dile getirilmeyen kulenin sözde vakıf kültür varlığı olduğu iddiası'

    Kule'yle ilgili plan ve projelere İBB'nin erişemediğini vurgulayan İmamoğlu, "Galata Kulesi gibi tarihi miras niteliğinde bir eserin, plansız-programsız bir yatırıma konu edilmesi, hem esere, hem eserin fonksiyonuna zarar vererek telafi edilmesi imkansız sonuçlara yol açacak hem de kamu kaynaklarının akıbeti belirsiz şekilde harcanması nedeniyle kamu zararlarının doğmasına sebep olabilecektir" diye konuştu.

    İmamoğlu, Galata Kulesi'nin 1855 yılından bu yana belediyenin tüzel kişiliğinin mülkü olduğuna işaret ederek, 2008 yılında çıkan Vakıflar Kanunu'na dayanarak 2019 yılında Kule'nin mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesine ilişkin davanın sürdüğünü hatırlattı.

    "2008’den bu yana dile getirilmeyen kulenin sözde vakıf kültür varlığı olduğu iddiası, her ne hikmetse göreve başladığımızdan 1 ay sonra devreye sokulmuştur. Hukukun işleyeceğine ve mahkeme sürecinin Galata Kulesi mülkünün tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tescili ile sonlanacağına inancımız tamdır" diyen İmamoğlu son olarak Haydarpaşa ve Sirkeci Garları kararlarını da hatırlatarak Galata Kulesi'nin de Bakanlığa devredilmesinin yanlış olduğunu söyledi.

    İmamoğlu, Galata Kulesi'yle birlikte 10 farklı belediye mülkünün devri konusunda açıklama yapacaklarını da açıkladı.

    Etiketler:
    Sirkeci, Haydarpaşa Garı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Mektup, Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi
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