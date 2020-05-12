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    Kuaför/koronavirüs/İspanya

    Koronavirüsü yendi, saçını boyatmaya gitti: Bu kötü günleri unutmak için geldim

    © AP Photo / Alvaro Barrientos
    Türkiye
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    Eşiyle birlikte koronavirüsü yenen 55 yaşındaki Sibel Akgüller, stresli dönemlerini atlatmak için kuaföre gittiğini belirterek, "Bu kötü günleri unutmak ve moral amacıyla saçlarımı boyatmaya geldim" dedi.

    Koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan berberler ve kuaförler, hizmet verdikleri ilk gün büyük yoğunluk yaşadı. 21 Mart'ta İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle kapatılan berberler ve kuaförler, normalleşme adımları kapsamında dün tekrar hizmet vermeye başladı.

    Milliyet'ten Gökhan Kam ile Gülden Çoktan, İstanbuldaki berber ve kadın kuaförlerini gezerek önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti.

    Habere göre, Ümraniye Topağacı'nda erkek berberinde sosyal mesafe kuralı gereği koltuklar arası mesafeye uyulmadı. Tüm koltuklarda müşteriler olduğu gibi, ustura ile sakal traşının yapılması yasak olmasına rağmen bir müşteri ustura ile sakal tıraşı yapıldı.

    Kuaför işletmecisi Yüksel Kaya, "Tedbirlerimizi alarak dükkanımızı açtık. İlk gün olduğu için ve herkeste telefon numaramız olmadığından burada bir yoğunluk var” diye kendini savundu.

    'Uzun zaman kapalı olduğumuz için fiyatlarda artış oldu'

    Üsküdar’da bir erkek berberinde ise sosyal mesafe ve kurallara uyularak müşteri kabul edildi.

    İşletmeci Cemil Sarıyer, "Dükkanımızın tamamını dezenfekte ettik. Eldiven ve maskeyle çalışıyoruz. Havlu ve önlüğümüz tek kullanımlık. Uzun zamandır kapalı olduğumuz için fiyatlarda bir artış oldu. Bu artışta tek kullanımlık ürünlerin de etkisi oldu” dedi.

    Kadıköy Hasanpaşa’da Erdal Soner’e ait olan erkek berberinde ise girişe 'Maskesiz girilmez' uyarısı asıldı. Beyoğlu, Kasımpaşa’da berber dükkanını açan Erdinç Doruk, müşterileri gelmeden iş yerini dezenfekte edip tulum giyerek siperlik taktı.

    Beylikdüzü’nde sabah saatlerinde dükkanlarını açan berberler ise, gerekli hijyen çalışmalarının ardından maske ve koruyucu eldiven takarak müşterilerini ağırladı. Kadın kuaförlerinde de sabah saatlerinden itibaren bir yoğunluk yaşandı.

    'Tedirgin çalışıyoruz'

    Ataköy’de 23 yıldır kadın kuaför salonu olan Serkan Atmaca, açılma kararını biraz erken bulduğunu belirterek gelen müşterilerinin girişte ateşlerini ölçtüklerini söyledi. Fiyatlarda ise herhangi bir değişiklik yapmadığını söyleyen Atmaca, "Tedirgin çalışıyoruz. 12 koltuğum var, fakat beş kişi alabiliyorum. 12 personelim vardı. Dönüşümlü çalışıyoruz” dedi.

    Şirinevler’de kadın kuaför dükkanı olan Saadet Akbulut, bu süreçte kullan-at malzemeler kullandıkları için fiyatları artırmalarının normal olduğunu belirtti. Bazı müşterilerin kişisel önlemlerini almadığını kaydeden Akbulut, "Biz ‘Kuaförleri açın’ demedik. ‘Bize bu süreçte destek olun’ dedik. Ama dönüş farklı oldu. Bu vaka sayıları düşmüşken riski yükseltmekten başka bir şey değil. Aldığımız her ürünün fiyatı üç kat arttı” açıklamasında bulundu.

    İyileşip saçını boyattı

    Eşiyle birlikte koronavirüs geçirdiklerini söyleyen 55 yaşındaki Sibel Akgüller, stresli dönemlerini atlatmak için kuaföre gelmiş. Akgüller, “Bu kötü günleri unutmak ve moral amacıyla saçlarımı boyatmaya geldim” dedi.

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