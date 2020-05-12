Mersin Belediyesi'nden 'korona bank'

Mersin Büyükşehir Belediyesi, tamamen geri dönüşüm malzemelerinden ürettiği ve 'korona bank' adı verilen oturma banklarını kentin çeşitli noktalarına yerleştirmeye başladı. Koronavirüsü salgını nedeniyle kentteki tüm banklar kaldırılmıştı.

Mersin'de Tarsus Gençlik Kampı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki iki marangoz atölyesinde sadece iki kişinin oturabileceği şekilde dizayn edilen ve orta bölümü boş bırakılan banklar üretiliyor.

Sosyal mesafeyi korumayı amaçlayan ve 'Korona bank' adı verilen banklar, Kültür Park ve kentin uygun noktalarına yerleştirilmeye başlandı.

Büyükşehir personeli tarafından üretilen banklar için geri dönüşüm malzemeleri kullanılıyor.

Büyükşehir ekipleri, sadece iki kişinin oturabileceği, sosyal mesafenin korunabileceği şekilde dizayn edilen, orta bölümü boş bırakılmış bankları, kentte uygun görülen bölgelere yerleştirdi.



Haber👇https://t.co/Pzosoet2e9 pic.twitter.com/cvrihmNjpe — Mersin İletişim Merkezi (@mbbiletisim) May 12, 2020

​Tarsus Gençlik Kampı’ndaki atölyede bugüne kadar geri dönüşüm malzemelerinden kreşlere masa, sandalye, dolap ve diğer gereçlerin yanı sıra normal oturma bankları, kamuya açık alanlara veya mezarlıklara konulmak için saksılar, park ve bahçeler için kamelya üretimi gerçekleştirildi.

Şehirde daha önce koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında parklardaki banklar kaldırılmıştı.