İşyerini kundaklamak isterken kendini yaktı

Olay, 3 gün önce akşam saat 22.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Dr. Aziz Tarhan Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayisinde yaşandı. İşyerinin önüne gelen 24 yaşındaki A.D., önce pet şişe içerisindeki benzini kapının önüne döktü.

Cebinden çıkardığı çakmakla benzini ateşe veren şahıs alevlerin arasında kaldı.

© İHA / Ayakları tutuşan şahıs kendisini yere atarak ateşi söndürmeye çalıştı. Yaya olarak kaçmaya çalışan şahıs, o sırada bölgeden geçen trafik polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kundaklamaya çalıştığı tekel bayisi ise belediye temizlik çalışanları tarafından alevler iş yerine sıçramadan söndürüldü. Maddi hasarın oluşmadığı olayda, gözaltına alınarak polis merkezine götürülen A.D. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.