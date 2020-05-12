Erdoğan'dan CHP'ye: Meydanı bu faşist zihniyete bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meydanı, sırf bize zarar vermek için ülkesine zarar vermeyi göze alabilecek kadar muvazenesini kaybetmiş bu faşist zihniyete bırakmayacağız. CHP'nin başını çektiği, gazete ve televizyonlardan sosyal medyaya kadar da azımsanamayacak bir alıcısı olan bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak görevimizdir" dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 15.15'te başladı.

Koronavirüs önlemleriyle ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Salgınla mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Yeni hasta sayısı, ölüm sayısı, yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısı bakımından olumlu bir çizgide ilerliyoruz" diye konuştu.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin MYK Toplantısı'na video konferansla katılıyor https://t.co/5c8JyE0Uhj — AA Canlı (@AACanli) May 12, 2020

'Maske kullanımına dikkat etmemiz gerek'

Erdoğan, "Yeni normalleşme adımlarını atmaya devam ediyoruz. Genel olarak halkın kurallara uyduğunu görüyoruz. Uzun bir süre maske kullanımına dikkat etmemiz gerekir. Dünyada bu hastalığın kökü kazınmadığı müddetçe sürekli teyakkuz halinde bulunmayı sürdürmemiz şarttır" dedi.



'Muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla uğraşmak zorunda kalıyoruz'

Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böyle bir dönemde dahi darbe çığırtkanlığından sağlıktaki ve diplomasideki başarılarımızı gölgelemeye çalışmaya kadar her yola başvuran karanlık bir zihniyetle karşı karşıyayız. Ülke olarak salgından terörle mücadeleye sınır ötesi operasyonlardan ekonomik saldırılara kadar pek çok cephede mücadelemizi sürdürürken maalesef muhalefetin sinsi ayak oyunlarıyla da uğraşmak zorunda kalıyoruz. Meydanı, sırf bize zarar vermek için ülkesine zarar vermeyi göze alabilecek kadar muvazenesini kaybetmiş bu faşist zihniyete bırakmayacağız. CHP'nin başını çektiği, gazete ve televizyonlardan sosyal medyaya kadar da azımsanamayacak bir alıcısı olan bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizim görevimizdir. Salgın döneminde yaşananlar, sağlık alanında yaptıklarımızın önemini ve bize atılan iftiraların altının ne kadar boş olduğunu göstermiştir."

'AK Parti olarak kendimizi dünyadaki ve ülkemizdeki yeni döneme süratle hazırlamalıyız'

Erdoğan, "Salgın sonrası, sadece küresel siyasi ve ekonomik ilişkiler değil, zihinler de yeniden yapılanma sürecine girecektir" değerlendirmesinde bulunarak şöyle konuştu:

"Bu sürecin, ülkemizde de yansımaları olması kaçınılmazdır. AK Parti olarak kendimizi dünyadaki ve ülkemizdeki bu yeni döneme süratle hazırlamalıyız. Milletimizin karşısına donanımlı bir şekilde çıkmalıyız. Her alanda hazırlıklarımızı yaparak belki birkaç ay belki birkaç yıl sonra başlayacak bu tartışma ve dönüşüm sürecini en iyi şekilde karşılamalıyız. Önümüzdeki tarihi fırsatı değerlendirme konusunda buradaki heyete, sizlere çok önemli görevler düşüyor."