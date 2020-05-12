PTT'den personeline 2 bin TL destek

PTT, koronavirüs salgını süresince gişelerde ve dağıtım alanlarında çalışan personeline net 2 bin TL nakit destek ödemesi yapacak.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), koronavirüs salgını süresince ilk günden beri çalışan, gişelerde ve dağıtım alanlarında hizmetlerini sürdüren personeli için önemli bir kararı hayata geçiriyor.

PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten, 180 yıldır tüm zorlu koşullarda milletinin yanında olan PTT’nin, ülke ekonomisinde lokomotif bir konumda bulunduğunu söyleyerek, çalışanları için önemli bir karar hayata geçirdiklerini belirtti.

Gülten, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek iradeleri ve talimatları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu’nun himaye ve destekleriyle fedakârca çalışan PTT personelimize net 2 bin TL katkı ödemesi yapacağız. Bu gibi zamanlarda verilen hizmetin karşılığı parayla ölçülemez. Personelimize yapacağımız bu katkı, başarıları ve özverilerinin ödüllendirilmesi olarak değerlendirilmelidir. Çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.