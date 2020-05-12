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    Ömer Çelik

    AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin bir darbe gündemi yok

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    Türkiye
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, darbe tartışmalarına ilişkin "Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur ancak herkesin bildiği bir siyasi odağın iflah olmaz bir darbe gündemi vardır" dedi.

    Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. 

    Darbe tartışmalarına değinen Çelik, "Sürekli olarak bu tartışmayı açarak olmayan bir gündemi Türkiye'nin gündemi haline getiriyorlar. Seçim dışı yollarla hükümet götürmekten bahsederek aynı düşüncelerine devam edip, TSK'ya da iftiralar atıyorlar" ifadelerini kullandı ve Türkiye'de bir darbe gündemi olmadığını vurguladı. 

    Çelik, HDP ile İYİ Parti arasındaki tartışmayla ilgili ise, "Millet İttifakı kimlerden oluşuyor? Açık şekilde söyleyecekler. Burada mahcubiyetle karışık bir gizlilik söz konusu" diye konuştu. 

    Çelik ayrıca, Libya'da Hafter'in savaş suçu işlediğini belirterek "9 Mayıs'ta atılan roketler Trablus'daki elçiliğimizin çok yakınına düştü. Misyonlarımız hedef alınırsa Hafter meşru hedefimiz olur" dedi. 

    Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

    - Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçen şehir hastaneleri başta olmak üzere iktidarımızın ilk günden bu yana sağlık alanında gerçekleştirilen devrimler, güçlü altyapı, hastalara müdahale, hastaların misafir edildiği ortamlar, yoğun bakım açısından ne kadar hazırlıklı olduğumuzu göstermektedir.

    - Batı 'Yaşlılarımızı koruyamadık' itirafında bulunuyor. Dünyaya örnek olacağımız daha çok iş var.

    - Bugün kahramanlarımızın, hemşireler günü. Bütün sağlık personelimize minnettarız. Hemşirelerimizin gününü kutluyoruz. Bu salgın günlerinde bir kere daha milletimizin takdirini kazanmıştır. Evine gidemeyen hemşirelerimiz var, çocukları, ailesi hastalanmasın diye. Bir kez daha sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz.

    - Koronavirüs hayatla ilgili, ekonomi, politikalarla ilgili kabulleri altüst edeceği gözüküyor. Neoliberal küreselleşmenin bundan sonra nasıl bir şekil alacağı, daha insana dayalı bir küreselleşmenin nasıl olacağı tartışmalar büyük bir ivme ile güçleniyor. Küresel adalet ve sağlık güçleniyor. DSÖ Başkanı bir aşı bulunduğu zaman bunun herkese eşit dağıtılacağı önemli konulardan biri olacak. 

    '76 ülkeye destek verdik'

    -  Şehir hastaneleri başta olmak üzere iktidarımızın ilk günden bugüne kadar sağlık alanında gerçekleştirdiğimiz devrimler ve güçlü altyapı ne kadar hazırlıklı olduğumuzu göstermektedir.

    - Türkiye kendi ulusal mücadelesine devam ederken, küresel mücadeleye de destek veriyor. 76 ülkeye destek verilmiştir. Filistin halkına da 5 milyon dolarlık bir yardım gönderilmiştir.

    - Küresel adalet talebi özellikle sağlık konusunda güçleniyor. Türkiye aynı şekilde kendi ulusal mücadelesini verirken, küresel adalet talebine karşılık verecek en yüksek performansı da destekliyor. 

    'TSK'ya da iftiralar atıyorlar'

    - Bugünlerde bile milletimizin temel değerlerine saldırma konusunda bir şekilde hız kesmeyenlere cevap verme zaruriyetimiz de kaçınılmaz oluyor. Tabi ki susamazdık. Akla hayale gelmeyecek bir siyasi yalan ortaya atıldı.

    - Bir takim antidemokratik dalga yükselmişti, bu dalga yeniden yükseldi. CHP'den geldi maalesef. Hükümet seçimle ya da başka şekilde giedecek diyerek, anti demokratik iddialarda bulunarak konuşanlara, yöneticilerinden bir uyarı gelmedi. Tam tersi destek açıklamaları geldi. 

    - Hükümetin memleket meselesi tartışılmasın diye darbe tartışması açtığı söylendi. Memleket meselelerini konuşmaya mecali olmayanlar, bu konuyu açanlar onlar. Halbuki kendileri açtılar. 

    - Sürekli olarak bu tartışmayı açarak olmayan bir gündemi Türkiye'nin gündemi haline getiriyorlar. Seçim dışı yollarla hükümet götürmekten bahsederek aynı düşüncelerine devam edip, TSK'ya da iftiralar atıyorlar. 'Görevden alın' diyerek kaos siyaseti yapıyorlar.

    - Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur ancak herkesin bildiği bir siyasi odağın iflah olmaz bir darbe gündemi vardır.

    'Elçiliğimizin çok yakınına roket düştü'

    - Libya'da darbeci Hafter Trablus'a saldırmaya devam ediyor. BM yetkilisi açık şekilde insanlık suçu olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi.

    - 9 Mayıs'ta atılan roketler Trablus'daki elçiliğimizin çok yakınına düştü. Bunu en sert şekilde kınadık. 1 Mayıs'tan itibaren yapılan saldırılarda 15'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Hafter savaş suçu işlemektedir. Misyonlarımız hedef alınırsa Hafter meşru hedefimiz olur. Herkes yapıp ettiklerine dikkat etsin. Türk misyonlarının hedef alınması demek kendilerini bizim için meşru hedef haline getirmek demektir.

    -  Suriye'de Anayasa çalışmaları devam edecekse İdlib bölgesinde kalıcı ateşkesin sağlanması buna en büyük katkıyı verecektir.

    'Tedbirlere devam etmemiz gerekiyor'

    - Tedbirlere devam etmemiz gerekiyor. Sosyal mesafe kurallarına uymayan, maske takmayan vatandaşlarımızı görüyoruz. Mesele geçmiş değil. Bundan sonrasında tedbirlere ne kadar uyarsak, ne kadar titiz olursak, kuralları ihlal etmezsek daha güçlü normalleşme süreçlerine devam edeceğiz. Umutlu olmamız gerekir. Dünyanın girdiği türbülanstan Türkiye olarak insanımızın hakettiği şekilde güçlü bir şekilde çıkacağız. İnşallah her zaman olduğu gibi omuz omuza verip bu dönemi de karşılayacağız.

    Soru-cevap

    - (HDP-İYİ Parti arasındaki tartışma) Bizi şaşırtan husus şudur; Siyasi partilerin görevi siyasi temsildir. Şeffaflık ve dürüstlük en önemlisidir. Bizim bir Cumhur İttifakı'mız var. Nasıl bir ilişkimiz olduğunu açık ve aleni şekilde söylüyoruz. Karşımızdaki Millet İttifakı bileşenleri flulaşmaya başlıyor. Bir kısmı içinde ya da dışında görünüyor. Gayet göreceli bir durum söz konusu. Millet İttifakı kimlerden oluşuyor? Açık şekilde söyleyecekler. Burada mahcubiyetle karışık bir gizlilik söz konusu. HDP 'Bizi zihretmeseniz de bizimle ittifak halindesiniz.' diyor. 'Biz yokmuşuz gibi davranmanız, siyasi kurallara uygun değil.' diyor. Bu ittifak kimlerden oluşuyor, CHP'ye, diğerlerine sormak lazım. Aranızda nasıl bir ilişki var.

    - (Akşener'in 'memleket masası' önerisi) Böyle bir gündemimiz yok. Millet İttifakı içindeki siyasi parti mensupları darbeci sözlerde bulunuyorlar, ittifak içinden bunlara cevap gelmiyor. Karşı karşıya oturup ne konuşacaksınız? Sürekli olarak masanın ayağını kesenler, 'saray rejimi' diye Sayın Cumhurbaşkanını hedef alanlarla hangi zeminde bir araya gelip, hangi kurallar içinde konuşacaksınız. Bunu gündeme almamız için herhangi bir sebep yok. Asgari nezaket olmadan masa kurulamaz.

    Etiketler:
    İYİ Parti, CHP, Hafter güçleri, Halife Hafter, Libya, Darbe, Koronavirüs, Ömer Çelik
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