Kameranın açık olduğunu unutan dekan: 'Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma'

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'ın yayında olduğunu unuttuğu anlardaki konuşması sosyal medyada gündem oldu. Orhan Acar, video konferansta olduğunu ve kameranın açık olduğunu hesap etmeyerek, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.

Kameranın açık olduğunu unutan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı: 'Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma' https://t.co/iimMb1fV5b pic.twitter.com/J2MstmYIiC — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 12, 2020

Odadakiler uyardı

Odadaki başka bir kişi tarafından "Sizi takip ediyor olmasınlar" diye uyarılan Acar, kontrol edip "Sesim de gidiyor" dedi. Odadaki kişinin "Öğrenciler bu dediklerini duyarlar" demesi üzerine ise sessizliğe bürünen Acar, daha sonra kameraya bakarak "Yanıldık ha" diyerek gülümsedi.