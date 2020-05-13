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    Sırrı Süreyya Önder

    HDP'li Önder'den 'fikirlerini sormadık' diyen İYİ Parti'ye yanıt: Aracılar kendini ve konuşulanları açıklayabilir

    © AA / Murat Kaynak
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005131042029135-sirri-sureyya-onderden-fikirlerini-sormadik-diyen-iyi-partiye-yanit/

    İYİ Parti'nin HDP'ye yönelik açıklamaları üzerine, "Dün bize aracı gönderen bir siyasal parti, bugün bize koordinat biçemez" diyen HDP'li Sırrı Süreyya Önder, "İddianı ispatla" çağrılarına "Aracılar, isterlerse kendilerini ve konuşulanları açıklayabilirler. Bizimle görüşmek değil, görüşmemek ayıptır, günahtır, eksiktir" yanıtını verdi.

    Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, seçim sürecinde İYİ Parti'den kendilerine aracılar geldiği ve fikirlerini sorduğu yönündeki sözlerine verilen tepkiler üzerine bu kişilerin isterlerse kendilerinin açıklama yapacağını söyledi.

    Önder, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 'memleket masası kurulsun' çağrısı için de, "Adına Türkiye Masası denilen şeye eksik sandalye koymak, acemi marangozlara mahsustur" dedi.

    Gazete Duvar'ın aktardığına göre Önder, Ruşen Çakır’ın kendisiyle yaptığı ve 8 Mayıs 2020 Cuma günü Medyascope.tv‘den canlı yayınlanan söyleşide İYİ Parti yetkililerinin son dönemde HDP'ye yönelttikleri suçlamalar konusunda şöyle demişti:

    "Dün bize aracı gönderen, ‘Şurada kiminle çalışalım? Nasıl çalışalım? Şunu nasıl yapalım?’ diye fikrimizi merak eden bir siyasal parti, bugün bize koordinat biçemez. İYİ Parti’yi kastediyorum. ‘Bizim nazarımızda HDP şuradadır’ falan gibi bir şey diyemez. Bu saygısızlığı bugün yapabiliyorlarsa, o gün, bizim bu ilkeselliği dayatmış olmamamızdan dolayıdır. İYİ Parti’ye hiç kızmıyorum ya da onun liderine. Biz o gün böyle yapmakla ve bu bağra basılan taşı da kimsenin merak etmemesi ile, bugün böylesi değerlendirmelerin muhatabı oluyoruz."

    Bu sözler üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti sözcüleri, Önder’in sözlerini yalanlayarak iddialarını kanıtlamasını istedi. Önder bunun üzerine Medyascope.tv'ye bir açıklama yolladı.

    Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Yaklaşık 1 saatlik bir Medyascope – Ruşen Çakır görüşmesindeki 30 saniyeye sığan bir belirleme, yayınlandıktan 3 gün sonra gündem oldu.

    Oldu da nasıl?

    Korona virüsüne konulamayan mesafe, HDP ile herkesin arasına nasıl konulmalı temelinde!!!

    Hayat karmaşık ve dallı budaklı bir şeydir işte olmuyor, olamıyor.

    Vaktinde, görüşmekten bitap düşenler bile bunun üzerinde tepinip duruyorlar.

    Görüşenler, bir kez bile ‘görüştük kardeşim ne var bunda?’ demedikçe de bu kördöğüşü, bir hükmetme yöntemi olarak sürüp gidecek.

    Çetin Altan, TİP milletvekilliği yıllarını anlattığı kitabında, oturumu yöneten meclis başkanvekilinin TİP milletvekilleri hakkındaki uyarısını nakleder. Kürsüdeki hatiplerin, komünizmi telin eden konuşmaları esnasında, bütün meclis alkışlarken TİP sıralarından hiç alkış gelmemesini ‘dikkati calip’ bulmuş, kızmıştır başkan ve yaptırım uygulamak istemektedir…

    Yaklaşık 60 yıl geçmiş, siyasi aklın seviyesi hâlâ su batmanı seviyesini yek parmak geçememiş.

    Genel yaklaşımın kendisi, görüşmüş olup olmamaktan daha vahim, fark edilmiyor.

    Peki HDP ne yapmış?

    ‘Kuş kanatsız uçamaz!’ demiş. Bu ülkeyi bir gövde gibi düşünürseniz, halklar, inançlar, sınıflar, cinsiyet kimlikleri de bu gövdenin kanatlarıdır demiş. Çoktan beridir hep bir kanadı kırık ülkemize mecal olmaya çalışmış.

    Biz de bu ülkeyi böldürtmeyiz demiş herkes gibi. Herkesin bunu söyleyip ardından türlü ayrımcılıklarla 40 pare ettiği bir ahvalde sadece şunu eklemiş: Kimsenin hakkını da kimseye yedirtmeyiz!

    Şiddeti bir yöntem olarak hiçbir şart altında, asla ve kata benimsemiyoruz demiş ama eline mezura alıp mesafe ölçmek yerine şiddeti doğuran tarihi ve sosyal-kültürel çarpıklıklar için çözümler geliştirmiş, önermiş ve bütün bedenini ortak geleceğimiz için seferber etmiştir.

    Salt güvenlikçi yaklaşım, çocuklarımıza daha büyük sorunlar yumağı miras bırakır, etmeyin eylemeyin demiş ve başkalarından ne bir fazla ne eksik, mutlak bir eşitlik talebinin savunucusu olmuştur.

    Yitip giden her cana içi yanmış, kuruyan her derenin yasını tutmuş, yoksula aş, gençlere iş istemiş.

    Barış demiş, Demokrasi demiş, Özgürlükler demiş…

    Yanlışı olmamış mı? Tonla!

    Eksiği olmamış mı? Hacminden büyük!

    Bazen aklının erdiğine gücü yetmemiş, bazen tüm bu entrikalara aklı bile ermemiş.

    Bir tek, zerafete karşı mukavemetimiz olmamış bizim, eğilmeyen boynumuz bükülüvermiş. Bunun dışında eğildiğimizi büküldüğümüzü tarih yazmamış.

    Spekülasyon işimiz değildir, bilmeyiz.

    Şimdi herkes, görüşmenin “suç” olduğunda milli birlik ve beraberlik sağlamış, bizden de failini istiyorlar.

    Hatırları hoş olsun diye isim verecek değilim, böyle bir yaklaşım bunun 'suç' olduğunu benim de kabul etmem anlamına gelecektir. Gelip giden aracılar, isterlerse kendilerini ve konuşulanları açıklayabilirler.

    Bu görüşmelerin seçim ya da aday gündemli/zamanlı olmadığını söylemem bir borçtur ama.

    Bu akıllarla değil siyaset yapmak, 5 yaşındaki çocuğa bir bardak süt bile içiremezsiniz.

    Dolayısıyla, bizimle görüşmek değil, görüşmemek ayıptır, günahtır, eksiktir.

    Adına Türkiye Masası denilen şeye eksik sandalye koymak, acemi marangozlara mahsustur.

    Meclis, belediye, iktidar, oylar, mevki ve makamlar sizlerin olabilir, varsın olsun.

    Hiç bitmeyecek Barış, Adalet, Özgürlük ve Eşitlik talebi bizimdir.

    Ta ki gerçekleşene kadar.

    Son bir söz: Evet siyaset bir film seti değildir; olsaydı yapamazdınız!"

    Etiketler:
    Görüşme, Meral Akşener, Sırrı Süreyya Önder, HDP, İYİ Parti
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