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    Bakan Ersoy açıkladı: Turizm sektörüne 132 önlem

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    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (721)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005131042029415-bakan-ersoy-acikladi-turizm-sektorune-132-onlem/

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, haziranda başlayacak yeni turizm sezonu için işletmelerin uygulayacağı 132 yeni kriteri açıkladı.

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tüketicide oluşan Covid-19 bulaşma endişesini gidermek amacıyla turizm işletmeleri için 132 kriter belirledi.

    Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre bunlar, 'Yolcu sağlığı ve güvenliği', 'Çalışan sağlığı ve güvenliği', 'Tesislerde alınan önlemler', 'Ulaşım araçlarında alınan önlemler' olmak üzere 4 ana başlıkta toplandı. Konaklama ve yeme-içme tesisleri için alınması gerekli önlemler ise şöyle sıralandı:

    – Tesiste, bulaşma önlemleri ve hijyen standartlarının doğrulamalarını gerçekleştirmek üzere yetkili bir personel olacak.

    – Hijyen uygulamalarına ilişkin periyodik izleme formları ve kontrol listeleri hazırlanacak.

    – Tüm ünitelerin girişinde ve odalarda sosyal mesafeyi belirten düzenlemeler yapılacak.

    – Çalışanlara uzaktan eğitim için gerekli düzenlemeler yapılacak.

    – Covid-19 ve hijyen uygulamalarına ilişkin hazırlanacak duvar şemalarının en az 3 dilde çevirisi yapılacak.

    – Koruyucu kıyafet ve ekipman ile tesis girişinde maske hazır bulundurulacak.

    Misafirlere, resepsiyonda önlem ve kurallar yazılı olarak bildirilecek.

    – Temizlik uygulamaları kayıt altına alacak.

    – Havalandırma filtreleri düzenli olarak değiştirilecek.

    – Çalışanların işe giriş çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörle yapılacak. Biometric yüz tanımları aynı anda kayıt altına alınıp takibi sağlanacak.

    – Çalışanların hijyen eğitimi sertifikası olacak.

    Nakit yerine kartlı ödeme

    Misafirlerin otele gelişiyle ilgili alınması gerekli önlemler de şöyle belirlendi:

    – Misafirin otele giriş işlemleri, sosyal mesafe konusunda bilgilendirilmesiyle başlayacak. Bulaşı riski dikkate alınarak misafir, valiz ve/veya eşyalarının kendisi veya bellboy tarafından taşınacağına ilişkin bilgilendirilecek.

    – Misafir kullanımı için resepsiyon bölgesinde alkol bazlı el antiseptiği /dezenfektanı, koruyucu ekipman bulundurulacak.

    – Misafirlerin yapacağı ödemelerde, nakit ödeme yerine mümkün olduğunca temassız pos cihazları, online ödeme vb. yöntemler tercih edilecek.

    – Oda kartı veya anahtarı, havlu kartı, kalem, resepsiyon zili vb. ekipmanların kullanım tekrarı olması durumunda dezenfeksiyonu gerçekleştirilerek.

    Acil durumlar ile hasta, semptomlu veya şüpheli vakalarda alınacak önlemler de şöyle sıralandı:

    – Salgın hastalıklar, kriz yönetimi protokolü, ulaşılacak kişi ve kurumlar belirlenecek.

    – Misafirler otele girişte veya konaklamaları sırasında herhangi bir hastalık belirtisi gösterirse (öksürme, halsizlik, yüksek ateş vs.) personelin müdahale planı hazır olacak.

    – Otel içinde acil durumlarda izolasyon alanları belirlenecek.

    – Çalışanlar Covid-19 belirtileri gördüklerinde işyeri yetkilisine bildirecek.

    – Covid-19 semptomları olan veya testi pozitif çıkan çalışanlar için Sağlık Bakanlığı ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattı'na ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verilecek.

    – Covid-19 teşhisi konulan misafirin odasındaki nevresim, çarşaf, havlu vb ayrı yıkanacak.

    Tuzluk tek kullanımlık açık büfe yasak

    – Yemek masaları ve mobilyalarının, masa üstü ekipmanlarının (tek kullanımlık olanlar hariç) alkol bazlı ürünlerle temizlikleri her müşterinin kullanımı sonrasında yapılacak.

    – Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik bulunacak.

    – 'Açık büfe' uygulamasının sürdürülmesi durumunda, büfede bulunan yiyecekler misafirler tarafından alınmayacak. Yiyeceklerle temas kurmalarına yönelik bir cam siperlik bulunacak. Önlemler dahilinde bir görevli tarafından istenen yiyecekler misafire verilecek.

    Sauna ve hamam sadece yarım saat kullanılacak

    – Sauna, hamam, buhar banyosu gibi alanların misafir tarafından kullanım süresi en çok 30 dakika ile sınırlandırılacak. Sonrasında en az 15 dakika alanın temizlenmesi için düzenleme yapılacak.

    – Spor salonunun giriş çıkış saatleri ile kişi sayısı sınırlandırılacak.

    – Spa içinde uygun hava kalitesi sağlanacak, nem oranı kontrol altına alınacak.

    – Kese, sabun, duş jeli, şampuan vb malzemeler tek kullanımlık olacak.

    Kabin hijyeni ve havuzda klor kayıt altında

    – Covid-19'un çabuk bulaşma riski nedeniyle havuz ve plaj çevresi de hijyen kurallarına göre yeniden düzenlenecek.

    – Havuz suyundaki klor seviyesi düzenli ölçülecek ve kayıt altına alınacak.

    – Havuz ve plaj çevresinde tuvaletler, duş ve soyunma kabinleri için öngörülen temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri kayıt altına alınacak.

    Masaların arası 1.5 metre olacak

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un haziranda turizm sezonunun açılacağını açıklamasıyla birlikte turizmciler harekete geçti. Sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde ayarlanan oteller personele eğitim vermeye hazırlanıyor.

    Yatak odalarındaki su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları her misafir otelden ayrıldığında dezenfekte edilecek. Odalarda tek kullanımlık malzemeler olacak. Gıda güvenliği, mutfak düzeni ve temizliğinde de önlem alındı. Personelin takı kullanması bile yasak. Yeme-içme ünitelerindeki önlemler şöyle:

    – Masalar arasında en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe olacak.

    – Yeme ve içme alanlarında servis ekipmanları düzenli olarak temizlenecek.

    – Ortak kullanımda olan çay/kahve makinesi, sebil, içecek makinesi ve benzeri cihazlar kaldırılacak. Misafirlere bir görevli aracılığıyla bu cihazlardan içecek verilecek.

    Taşıtlarda maske takmak zorunlu

    Bakanlık, animasyon salonları, güvenlik önlemleri, kullanılacak taşıtlarla ilgili de esasları belirledi. Buna göre, taşıtlardaki tüm yolcular maske kullanacak. Taşıtlarda alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı, kolonya ve yolcular için yeterli sayıda maske olacak. Koltuk, kapı kolu, el tutacağı gibi yüzeylerin temizliği her servis öncesi yapılacak.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (721)
    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, Önlem, Turizm, Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı
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