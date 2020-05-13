Bilim Kurulu bugün toplanıyor: Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrasında ise saat 17.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 15.00’te toplanacağı ve ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarda bulunacağı öğrenildi.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 15.00’te video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrasında ise saat 17.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
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