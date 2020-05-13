İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuleden duman yükseldiği görüldü.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken itfaiyenin incelemesi sürüyor.
İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuleden duman yükseldiği görüldü.
İstanbul'da Çamlıca Kulesi'nde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuleden duman yükseldiği görüldü.
Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken itfaiyenin incelemesi sürüyor.
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