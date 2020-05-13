Sağlık Bakanı Koca bugün sokağa çıkacak çocuklara seslendi: Eve dönmesi biraz zor ama...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 11.00-15.00 saatleri arası çocukların ve gençlerin parklara, sokaklara kavuşacağını belirterek, "Eve dönmesi biraz zor ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakarlık yapacağız" ifadelerini kullandı.