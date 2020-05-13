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    Sokağa çıkma yasağı

    Uzmanlar: 19 Mayıs ile Ramazan Bayramı'nda uygulanacak sokağa çıkma yasağı vaka sayısını 500'e düşürebilir

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (724)
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    19 Mayıs ve Ramazan Bayramı tatillerinde sokağa çıkma yasağı uygulanmasının, vaka sayısını haziran başında günde 500’e düşürmesi bekleniyor. Bu rakam, uzmanlar tarafından psikolojik eşik olarak nitelendiriliyor.

    Hükümet bir taraftan normalleşmeye yönelik kararları hayata geçirirken, diğer taraftan alınan kararların sonuçlarını izliyor. Yapılan değerlendirmelerde, 19 Mayıs Bayramı nedeniyle alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile Ramazan Bayramı’nda aynı kararın uygulanmasının salgının yavaşlamasıyla ilgili önemli adımlar olacağı ifade edildi. Toplantılarda, salgının bugünkü tablosunda 500 kişiden 15 kişinin hayatını kaybettiğinin hesaba katılması durumunda, günlük vaka sayısının 500 civarında tutulmasının, 'psikolojik eşik-stabil bir nokta' sayılabileceği değerlendiriliyor.

    Yaz ayları ve mutasyon

    Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre uzmanlar kontrollü karantina, yaz mevsimi, virüsün mutasyona uğraması ve hız kesmesi gibi nedenlerle önümüzdeki aylarda yavaşlama beklediklerini dile getiriyorlar. Mevsimsel rakamlarda, çok yüksek bir hareketlenme olmaması durumunda, bu verilerin ikinci dalga olarak değerlendirilemeyeceği ifade eden uzmanlar şu değerlendirmeyi yapıyor:

    'Dalga değil dalgalanma'

    “Dalgalanma ile ikinci dalganın karıştırılamaması gerekir. Bu mevsimde yaşanacak olan ikinci dalga sayılmaz. Bu kendi içinde birinci dalganın iniş-çıkış göstermesidir. İkinci dalga, virüsün güney yarımküre ile kuzey yarımküre arasında dönüşümüdür. Bu da ancak güz aylarında olur. Hayatı gevşeteceğiz, ama bireysel olarak gevşemeyeceğiz. Toplamda yüzde 60 toplum bağışıklığı oluşursa salgın olmaktan çıkar, mevsimsel hastalığa dönüşür.”

    Gözler 18 Mayıs'ta

    AVM’ler ile kuaför ve berber salonlarının açılmasının vaka sayısına etkisi 18 Mayıs’ta görülecek.

    Hükümette yapılan toplantılarda, AVM’ler başta olmak üzere, bazı işyerlerinin açılmış olmasına bağlı olarak vaka sayısında dönemsel bir sıçrama olabileceği, bunun etkilerinin 18 Mayıs’ta görüleceği değerlendiriliyor. İstanbul özelinde dört kişiden birinin bağışıklık kazandığının düşünüldüğü, antikor araştırmasıyla bu konuda net veriler ortaya konabileceği de belirtiliyor.

    Karantinada 2 kriter

    Bu arada karantinanın aşamalı olarak gevşetilmesine ilişkin hükümette yapılan toplantılarda, birinci aşama olarak 'tercih hakkı' kriteri uygulandı. Karantinanın aşamalı olarak kaldırılması ve belirlenen kurallara net olarak uygulanmasına ilişkin koordinasyon toplantıları yapılırken, öncelikler saptandı. Toplantıda yapılan değerlendirmelerle ilgili olarak, şu görüşler dile getirildi:

    Tercihe bağlı alanlar

    “Hayata yeniden dönüş için bazı kararların alınması gerekiyordu. AVM’ler veya berber ve kuaförler doğru karar. İnsanların gitmek zorunda olmadığı, irade kullanabileceği yerlerden başlanması mantıklı. Esas okul, adliye, noter gibi gitmezsen sonuçları olacak mekânların açılmaması önemli. Gitmesi tercihe bağlı yerlerden başlanması gerekir. Ancak kurallara uyulması konusunda halkın bilinçlendirilmesi gerekir. Bu konuda sıkıntılar yaşanıyor. Kamu eliyle yönetilen, gitmezsen sonuçları olacak yerlerin şimdilik açılmaması lazım."

    Berber ve kuaförler de yeniden hizmete girerken, belediyeler kurallara uyulup uyulmadığını denetledi.

    İstikrarlı düşüş

    Yapılan değerlendirmelerde, bir kişinin bir virüsü başka birine bulaştırma süresinin 3-4 güne çıktığı, sürenin daha da uzamasına bağlı olarak kısıtlamalara ilişkin yeni kararların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, “Son 10 günde istikrarlı bir düşüş var. Dalgalanmaların dışında bunu bozacak bir tablo yaşanmazsa haziran başında daha rahat ederiz” yorumları yapıyor.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (724)
    Etiketler:
    Ramazan Bayramı, Sokağa çıkma yasağı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Kovid-19, Koronavirüs
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