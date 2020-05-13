'Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma' diyen Gazi Üniversitesi Dekanı Acar istifa etti

Video konferans sırasında 'Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma' ifadelerinin ardından hakkında soruşturma başlatılan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar istifa etti.

Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar'ın video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unutarak, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" sözlerinin ardından istifa ettiğini duyurdu.

Kameranın açık olduğunu unutan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı: 'Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırma' https://t.co/iimMb1fV5b pic.twitter.com/J2MstmYIiC — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) May 12, 2020

Konuyla ilgili üniversiteden yapılan açıklamada Prof. Dr. Orhan Acar hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir" denildi.