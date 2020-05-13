Büyükelçi Sibiha, Katyuşa şarkısının Alanya'yı Ukraynalı turistlerden mahrum bırakabileceğini söyledi

Ukraynalı Büyükelçi Sibiha Twitter açıklamasında, İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet kuvvetlerinin Nazi ordusu karşısında elde ettiği zaferin 75. yıldönümü olan 9 Mayıs’ta Alanya’da bir araçtan zaferin sembollerinden birisi olan Katyuşa şarkısının çalınmasını ‘provokasyon’ olarak niteledi.

Sibiha, “Alanya Belediyesi’nin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Alanya’daki Türk dostlarımızın yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Alanya Belediyesinin provokatif eylemi desteklemesi milyonlarca Ukraynalıların duygularına saygısızlık göstergesidir. Gerçekten güzel Alanya’da 🇺🇦Ukraynalı turist artık istenmiyor mu? pic.twitter.com/WgOZNY9iEE — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 11, 2020

​Ayrıca Sibiha, Ukraynalı turistlerin bu sebepten Alanya’ya gitmekten vazgeçebileceği imasında bulunup “Alanya’da Ukraynalı turist artık istenmiyor mu?” diye sordu.

Alanya’da 9 Mayıs’ta, tepesinde sahne bulunan bir minibüs Sovyet şarkıları çalarak saatlerce ilçenin sokaklarında dolaşmıştı. Yerel bir Rus kültürü derneğinin başkanı olan Yekaterina Gündüz RİA Novosti’ye açıklamasında söz konusu etkinliğin Alanya Belediyesi tarafından desteklendiğini söylemişti.

Ukrayna’daki mevcut iktidar, Sovyet geçmişinden ‘arınmak’ adına bir dizi politika geliştirmiş durumda. Ukrayna’nın Rusya’yla ilişkileri de 2014’ten beri gergin.