Kayıt
13:07 13 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    doğum + bebek

    TÜİK, 2019 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 71
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103846/65/1038466500_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_339790b629b7f6e08549d13a09e28560.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005131042030592-tuik-2019-yilina-iliskin-dogum-istatistiklerini-acikladi/

    Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 1 milyon 183 bin 652 oldu. Toplam doğurganlık hızının 2019 yılında en yüksek gerçekleştiği il ise 3.89 çocukla Şanlıurfa oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

    Buna göre, 2019'da canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 183 bin 652 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51.3'ü erkek, yüzde 48.7'si kızlardan oluştu.

    Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2.38 çocuk iken 2019'da 1.88 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.1'in altında kaldığını gösterdi.

    ‘En yüksek toplam doğurganlık hızı 3.89 çocukla Şanlıurfa'da görüldü’

    Geçen yıl en yüksek toplam doğurganlık hızı 3.89 çocukla Şanlıurfa'da görüldü. Bu ili 3.37 çocuk ile Şırnak, 3.16 çocuk ile Ağrı ve 3.15 çocuk ile Muş izledi. Toplam doğurganlık hızı en düşük il ise 1.33 çocuk ile Gümüşhane.  Bu ili 1.34 çocuk ile Kütahya ve Edirne takip etti.

    Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin toplam doğurganlık hızlarından daha yüksek. AB 28'de 2018 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip ülke 1.88 çocuk ile Fransa, en düşük toplam doğurganlık hızına sahip ülke ise 1.23 çocuk ile Malta.

    Kaba doğum hızı binde 14.3 oldu

    Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı da 2001 yılında binde 20.3 iken 2019 yılında binde 14.3 oldu. Buna göre, 2001 yılında bin nüfus başına 20.3 doğum düşerken, 2019 yılında 14,3 doğum düştü.

    Geçen yıl kaba doğum hızı en yüksek il binde 29.5 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 25.8 ile Şırnak, binde 25,1 ile Muş ve binde 24.8 ile Ağrı izledi. Kaba doğum hızı en düşük il ise binde 8.8 ile Edirne oldu. Bu ili binde 9.2 ile Zonguldak, binde 9.3 ile Kastamonu ve binde 9.4 ile Giresun, Karabük ve Bartın takip etti.

    Türkiye'nin kaba doğum hızı AB 28'den daha yüksek oldu. AB 28'de 2018 yılında en yüksek kaba doğum hızına sahip ülke binde 12.5 ile İrlanda, en düşük kaba doğum hızına sahip ülke ise binde 7.3 ile İtalya oldu.

    Yaşa göre doğurganlık hızı

    Yaş grubuna göre doğurganlık hızı 2001 yılında en yüksek binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2019 yılında binde 122 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdi.

    15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden adölesan doğurganlık hızı, 2001 yılında binde 49 iken 2019 yılında binde 17'ye geriledi. Buna göre, geçen yıl 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 17 doğum düştü.

    AB 28'de ise 2018 yılında en yüksek adölesan doğurganlık hızının görüldüğü ülke binde 39 ile Bulgaristan, en düşük adölesan doğurganlık hızının görüldüğü ülke ise binde 2 ile Danimarka oldu. Adölesan doğurganlık hızı 2018 yılında binde 19 olan Türkiye, AB üyesi 11 ülke ile beraber birlik ortalamasının üzerinde yer aldı.

    Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 28.9 oldu

    Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı 26.7 iken 2019 yılında 28.9 oldu. İlk doğumunu 2019 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşı ise 26.4 olarak gerçekleşti.

    Doğumların geçen yıl yüzde 3.1'i çoğul doğum olarak gerçekleşirken, bu doğumların yüzde 96.4'ünde ikiz, yüzde 3,4'ünde üçüz ve yüzde 0.2'sinde dördüz ve daha fazla bebek oldu.

    Doğum sırasına göre doğumlar incelendiğinde, 2019 yılında doğumların yüzde 36.2'sinin ilk, yüzde 32'sini ikinci, yüzde 18.2'sinin üçüncü, yüzde 12.6'sının ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü.

    İlgili konular:

    TÜİK: Türkiye'de 720 bin çocuk işçi var
    TÜİK yüz yüze görüşme anketlerini geçici olarak durdurdu
    TÜİK: İşsizlik oranı şubatta azaldı
    Etiketler:
    Fransa, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği, Şırnak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜİK, Muş, Türkiye, Şanlıurfa, Çocuk, Doğum
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Pink Lady Yılın Yemek Fotoğrafçıları Yarışması'nın Öğrenci Yemeği kategorisinde birinci seçilen İngiliz fotoğrafçı Philippa Askew'in fotoğrafında Hindistan'daki bir okulun kantininde öğrencilere servis edilen vejetaryen yemekler görüntülendi
    Yılın en iyi yemek fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    Petrol fiyatlarında, piyasaların istikrara kavuşması beklentisiyle yükseliş hızlandı
    İnfografik
    İlyuşin İl-2 saldırı uçağı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet