Boşanma aşamasındaki eşini kaçıran zanlı ve kardeşi tutuklandı

İstanbul Sultanbeyli'de 25 yaşındaki Ceylan Y., boşanma aşamasında olduğu eşi Ersin Y. ve ailesi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldı. Ceylan Y., polisin yaptığı çalışma sonucu, Beykoz'da eşi Ersin Y. ile bulundu. Ağır yaralı olan Ceylan Y. hastaneye kaldırıldı. Eşi Ersin Y. ve akrabası Burhan Y. ile tutuklandı.

İstanbul Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 11 Mayıs'ta Battalgazi Mahallesi'ndeki bir sokakta bir kadın zorla araca bindirilerek kaçırıldığı bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda, olayın Ceylan Y.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Ersin Y. (33) ve ailesi tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Genç kadın ağır yaralı halde bulundu

DHA'da yer alan habere göre, aracın olaydan sonra Beykoz'da durakladığı ikinci bir adres olduğunu tespit eden polis, Kavacık Mahallesi'nde bulunan adreste mağdur Ceylan Y.'yi ağır yaralı halde buldu.

Genç kadın hemen 112 acil servis aranarak hastaneye kaldırıldı.

Aracın sahibi, Ersin Y.'nin amcası Sait Y. (64) Beykoz'da yakalanırken; olayın diğer şüphelileri ve kardeş oldukları anlaşılan Ali Y. (22),Dilek Y. (27) ve Burhan Y. (36) ise Pendik'te yakalandılar.

Kaçıran iki kişi tutuklandı

Ersin Y. ve ailesi, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildiler.

Şüphelilerden Sait Y., Ali Y. ve Dilek Y. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüpheli koca Ersin Y. ve Burhan Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildiler.