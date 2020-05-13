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    AK Partili Dağ son anketi paylaştı: 'Bugün genel seçim olsa AK Parti'ye oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 43.1

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    Türkiye
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre "Bugün genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 43.1’i 'AK Parti', yüzde 22.8’i 'CHP', yüzde 10.5’i 'MHP', yüzde 9.1’i 'İYİ Parti', yüzde 9.8’i 'HDP' yanıtını verdi. Ankette yeni partiler de yer aldı.

    AK Parti Ar-Ge’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması kararı sonrası yapılan anketi paylaştı.

    Dağ'ın Hürriyet'ten Gizem Karakış'a anlattığı ankete göre vatandaşların yüzde 94.6’sı “Evde kal çağrısına uyuyor musunuz?” sorusuna “Evet” yanıtını verdi. Yüzde 5.4’ü bu çağrıya uymadığını söyledi.

    Toplumun yüzde 92’si sokağa çıkma yasağını desteklediğini dile getiren Dağ, ankete ilişkin özetle şu bilgileri verdi:

    “Araştırmalarımıza göre Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük ölüm ve vaka verilerine güven en başta yüzde 70 düzeyinde iken bu oran son ankette yüzde 80’lere yaklaşmıştır. Alınan önlemleri yeterli bulanların oranı mart ayı anketimizde yüzde 59 iken, nisan ayı anketinde yüzde 75’e çıkmıştır. Okulların tatil edilmesi, spor müsabakalarının ertelenmesi, eğlence yerlerinin kapatılmasına destek yüzde 90’ın üzerindedir.

    'Halk sokağa çıkma yasağına sıcak bakıyor'

    Ankete katılan vatandaşların yüzde 92.2’si ‘sokağa çıkma yasağı’ uygulamalarını destekliyor. ‘Koronavirüs günlük hayatınızı ne derece değiştirdi?’ sorusuna yüzde 63.8’i ‘Çok fazla değiştirdi’, yüzde 26.7’si ‘Biraz değiştirdi’ yanıtını verdi. Vatandaşların yüzde 94.6’sı ‘Evde kal çağrısına uyuyor musunuz?’ sorusuna ‘Evet’ yanıtını veriyor. Virüse karşı kişisel önlemler aldığını belirtenlerin oranı yüzde 97 civarında.

    'Sağlık sistemine güven yüzde 76'

    Martta toplumun yüzde 85’i Sağlık Bakanımızı ve Bakanlığımızı başarılı bulurken bu oran nisan ayındaki anketlerde yüzde 90’ı bulmuştur. Genel olarak Türkiye’nin sağlık sistemine güvenenlerin oranı yüzde 76.7 oranındadır.

    'Hükümet sistemine güven arttı'

    Salgın dönemi sistem tartışmalarını kapatmıştır. Yapılan araştırmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne güvenenlerin oranı yüzde 64’tür. 2020 yılında yaşanan krizlerde -doğal afetler, İdlib, salgın hastalık- hükümetin yürüttüğü politikaları başarılı + çok başarılı bulanların oranı yüzde 59.6’dır.

    Yeni partiler ankette

    ‘Bugün genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?’ sorusuna ankete katılan vatandaşların yüzde 43.1’i AK Parti, yüzde 22.8’i CHP, yüzde 10.5’i MHP, yüzde 9.1’i İYİ Parti, yüzde 9.8’i HDP, yüzde 1’i Gelecek Partisi, yüzde 1.7’si DEVA Partisi, yüzde 0.8’i Saadet Partisi yanıtını verdi.

    'En beğendiğiniz siyasetçi sorusuna 'Kılıçdaroğlu' yanıtını verenlerin oranı yüzde 2-4 arasında'

    ‘Aktif olarak siyaset yapan en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?’ sorusunda Cumhurbaşkanımız istisnasız her ankette açık ara önde iken, bu süreçte arayı daha fazla açmıştır. CHP’nin oy potansiyelinin yüzde 21-24 arasında olmasına rağmen en beğendiğiniz siyasetçi sorusuna Kılıçdaroğlu yanıtı verenlerin oranı yüzde 2 ile yüzde 4 arasında çıkıyor.

    Etiketler:
    MHP, Saadet Partisi, HDP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, CHP, AK Parti, Hamza Dağ
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