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    İstanbul'daki yangında dumandan etkilenip hastaneye kaldırılan ailenin koronavirüs testi pozitif çıktı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005131042032013-istanbuldaki-yanginda-dumandan-etkilenip-hastaneye-kaldirilan-ailenin-koronavirus-testi-pozitif/

    İstanbul'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişilik ailenin kaldırıldıkları hastanede yapılan test sonucu koronavirüse yakalandığı belirlendi. Doç. Dr. Adem Karbuz, koronavirüs şüphelisi 1500 çocuk vaka olduğunu söyledi.

    DHA'nın aktardığı habere göre, İstanbul'da bir binada trafodan kaynaklanan yangın çıktı. 3 kişilik aile dumandan etkilenince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Hastanede tedavi altına alınan ailenin durumundan şüphelenen doktorlar test yaptı. Yapılan testte anne, baba ve 12 yaşındaki çocuklarının koronavirüse yakalandığı belirlendi.

    Tesadüfen koronavirüs olduğu tespit edilen 12 yaşındaki çocuğun, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ndeki tedavisi sürüyor.

    Durumları daha iyi olan anne ve babasının ise normal serviste tedavisinin devam ettiği belirtildi.

    Uzman Dr. Petmezci: Rastlantısal olarak koronavirüs pozitifliği çıktı

    Karbonmonoksit zehirlenmesi ile hastaneye getirilen çocukta, rastlantısal olarak koronavirüs tespit ettiklerini söyleyen Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Mey Talip Petmezci, şöyle konuştu:

    "Çok değişik bulgularla ortaya çıkabiliyor. Erişkinlerdeki ateş ve öksürük semptomları dışında çocuklarda kusma, nöbet, solunum sıkıntısı gibi bulgularla ortaya çıktığı için biz bütün hastalarımıza öncelikle koronavirüs açısından değerlendirme yapıyoruz. Onun dışında biz daha çok destek tedavileriyle devam etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca entübe etmemeye, yüksek akış oksijen tedavileri ile çocuklarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. Tedaviye yanıt biraz değişken oluyor. Tabii burada çocuklarımız ailelerinden uzakta, içeride tek başlarına kalıyor. Biz onlara destek oluyoruz. 12 yaşındaki hastamız bir yangın sebebiyle, karbonmonoksit zehirlenmesi ile bize ailesiyle başvurdu ama rastlantısal olarak koronavirüs pozitifliği de çıktı. Şu anda tedavi altında. Bir gündür bizimle beraber. Oksijen tedavisi alıyor" dedi.

    'Çocukların bulaştırıcılığı yüksek'

    Çocukların bulaştırıcılığının çok yüksek olduğunu anlatan Petmezci, "Bu virüs süreci daha devam edecek, hepimizin çok dikkatli olması lazım, çocuklarımızı korumamız lazım. Çocukların bulaştırıcılığı çok yüksek. Bu çocukların mutlaka hijyen kurallarına dikkat etmesi, kalabalık ortamlara girmemesi lazım. Hepimizin dikkatli olması lazım" şeklinde konuştu. 

    Koronavirüs şüphelisi 1500 çocuk vaka

    Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu, Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Doç. Dr. Adem Karbuz ise, şunları söyledi:

    "Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak pandemi sürecine iyi hazırlık yaptık. Çocuk kliniği olarak da iyi hazırlık yaptık. Önemli bir noktaydık pandemi açısından. Yaklaşık 1500  olası vakamız oldu. Bu vakaların 150'ye yakınında pozitiflik saptadık. Yatırdığımız 150'ye yakın hastanın 30'una yakınında yine PCR temelli pozitiflik saptadık. Ayaktan takip ettiğimiz hastaların yüzde 10, yatarak takip ettiğimiz hastaların da yüzde 20'sinde pozitiflik tespit ettik. Yatırdığımız hastalarda da ayaktan takip ettiğimiz hastalarda da Kovid-19 hastalığı çok ciddi seyretmedi. Genel itibarıyla da çocukların yüzde 80-85'e yakınında basit diyebileceğimiz, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile seyretti. Yüzde 10'luk kesimi biraz ağır seyretti. Yüzde 5'lik kesiminde hatta daha azında yoğun bakım ihtiyacı oldu. Pozitif olan hastalarımızın 5-6 tanesinde yoğun bakım ihtiyacı oldu. Bir tanesi de şüpheli pozitifti. Tüm hastalarımızda sadece destek tedavisi uyguladık. Normal viral enfeksiyonlardaki gibi bir yaklaşımda bulunduk. Tedavilerine ilave antibiyotikler ekledik, Kovid için özel bir uygulama yapmadık. Bir-iki hastamızda kardiyak etkilenimi oldu. Bir hastamızda ona yönelik özel bir tedavi başladık. Onun dışında destek tedavisi ile veya sekonder bakteriyel enfeksiyonlar için antibiyotik ya da oksijen tedavisi ile üstesinden geldik. Yetişkinlere göre o yönden avantajlıyız. Gerçekten de çocuk hastalarımız daha iyi seyretti."

    Etiketler:
    Türkiye, pandemi, Çocuk, Koronavirüs testi, Yangın, İstanbul, Koronavirüs
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