Muğla'da maske zorunluluğu

Muğla'da 15 Mayıs'tan itibaren il genelinde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Bir büyükşehirde daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmak zorunlu oldu.

NTV'nin aktardığına göre, Muğla İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurulu, 15 Mayıs'tan itibaren il genelinde maske kullanımını zorunlu hale getirdi.

Ayrıca, Muğla'nın Marmaris ilçesinde de dışarıya çıkıldığında maske takma zorunlu hale getirildi.