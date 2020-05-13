Kamu çalışanlarına 18 Mayıs'ta idari izin

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

“Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

