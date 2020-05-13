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    Nüfus müdürlüğü

    Nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs'ta açık olacak

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    Türkiye
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    İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19 Mayıs tarihlerinde açık olacağını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, 81 il valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" ile ilgili ek genelge gönderildiği belirtildi.

    Genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren salgınla mücadeleye yönelik birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği ifade edildi.

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    Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta 15-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin 12 Mayıs'ta valiliklere genelge gönderildiği anımsatılan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

    "18 Mayıs'ta verilmesi gereken kurum ve gelir geçici vergi beyannamelerinin, 28 Mayıs'a ertelenmesi ve 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesi, geçici vergi beyannamesi, katma değer vergisi beyannamesi, damga vergisi beyannamesi, muhtasar beyanname ve aylık prim ve hizmet bildirgelerinin de sırasıyla 27 Mayıs, 28 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde beyan edilmek zorunda olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 15-19 Mayıs 2020 tarihlerinde aşağıdaki istisnaların bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede açık olacak iş yerleri, işletme ve kurumlar ile İstisna Kapsamında Olan Kişiler Bölümü kapsamına eklenmesi gereği ortaya çıktığı belirtildi. Bu kapsamda, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilerin TC Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde açık bulundurulacak.

    Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde nüfus müdürlüklerine TC Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde beraberinde anne, baba, veli veya vasisinden bir kişi sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilecek. Ayrıca nüfus müdürlükleri, belirlenen o tarihlerde ve saatlerde hizmet vermeye devam edecek."

    Geçici Vergi Dönemine (ocak-şubat-mart) Ait Kurum ve Gelir Geçici Vergisi Beyanı ve Ödeme dönemi olduğu için 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirler ve çalışanları (karar verilmesi halinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarından) 31 Mayıs tarihine kadar muaf olacak."

    Etiketler:
    Nüfus Müdürlüğü, Koronavirüs, İçişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)
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